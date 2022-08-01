برنامج سكني يبدأ تسليم الوحدات السكنية في 21 مشروعًا

أعلن برنامج سكني عن بدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من البرنامج في 9 مدن بمختلف مناطق المملكة، والتي تضمنت 21 مشروعًا سكنيًا قيد الإنشاء في مناطق “الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير. في إطار رغبة البرنامج في تسليم الوحدات للمستفيدين بمجرد اكتمالها، حتى في السعي لتحقيق أهداف برنامج الإسكان المتمثلة في رفع نسبة الملكية إلى 70٪ بحلول عام 2030، مع إبراز أن العمل قائم على أساس تسليم باقي الوحدات للمستفيدين باسرع وقت ممكن.

مشاريع البرنامج السكني

وأوضح البرنامج أن المشاريع في المنطقة الشرقية هي الأعلى من حيث التسليمات الأولية، حيث اشتملت على 7 مشاريع منتشرة عبر مدن الدمام والهفوف والقطيف، تليها مشاريع في منطقة الرياض بـ 6 مشاريع، فيما بدأ التسليم. في 5 مشاريع بمنطقة مكة المكرمة موزعة على مدن مكة وجدة والطائف، فيما بدأ التسليم في مشروعين بمنطقة عسير ومشروع واحد في منطقة المدينة المنورة. وأشارت “سكني” إلى أن هذه التسليمات تمت بعد المراقبة والإشراف من قبل لجنة البيع أو الإيجار “وافي” والتي بدورها تشرف وتراقب التزام المطور بالعقد والمواصفات والمعايير والمتطلبات في إنشاء الوحدة السكنية. ضمان تسليمها وفق رغبات وتطلعات المستفيدين.

الموقع والتطبيق السكني

يقدم موقع وتطبيق سكني 119 مشروعًا قيد الإنشاء بالشراكة مع مطورين عقاريين، بما في ذلك حوالي 155000 وحدة سكنية، تتراوح بين الفلل والشقق والمنازل، ينتشر معظمها في 7 ضواحي سكنية رئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس. مشيط لتوفير حياة عصرية تدمج جودة الوحدات السكنية. وفق معايير عالمية بمرافق وخدمات متنوعة تعمل على تحسين نوعية حياة ساكنيها وبأسعار مناسبة، بمتوسط ​​750 ألف ريال. يمكن الاستفادة من جميع الخدمات وخيارات الإسكان وحلول التمويل نهاية لهذه الغاية أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لعناية المستفيدين (199090) للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، بالإضافة إلى تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية، أو من خلال زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والرياض. – الخبر.