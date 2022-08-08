برنامج سكني يصدر أكثر من 15 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية

أصدر برنامج سكني، عبر تطبيقه الإلكتروني، 15113 عقداً إلكترونياً لأراضي سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية للمستفيدين، ضمن من خيارات الإسكان والحلول التمويلية المختلفة التي يقدمها البرنامج لتسهيل ملكية المنزل الأول، بهدف رفع نسبة ملكية الأسر السعودية إلى 70٪ بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان – أحد أهداف رؤية المملكة 2030 البرامج -.

خدمات البرنامج السكني

وقال “سكني” في بيان صحفي اليوم ان عقود الاراضي شملت 3803 ارض بمنطقة مكة المكرمة و 3241 ارض بمنطقة الرياض و 2396 ارض بالمنطقة الشرقية و 1145 ارض بمنطقة القصيم و 1102 ارض في نجران و 932 ارض بمنطقة جازان 842 ارض. في منطقة عسير، 649 أرض في منطقة حائل، 478 أرض في منطقة المدينة المنورة، 142 قطعة في منطقة الحدود الشمالية، 191 أرض بمنطقة الباحة، 106 في منطقة الجوف، إضافة إلى 86 منطقة في منطقة تبوك. ويأتي هذا الرقم امتداداً لعقود الأراضي الإلكترونية الصادرة سابقاً ضمن المخططات التي يوفرها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الدعم الإسكاني في جميع مدن ومناطق المملكة، عبر إجراءات إلكترونية بسيطة، موضحاً أن إجراءات الحجز ويمكن القيام بمعاينة الأراضي والمخططات من خلال موقع البرنامج https//sakani.sa.

وأكد استمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في كافة المخططات المدرجة على البوابة، والعمل على تزويدهم بالخدمات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويستمر قطاع الإسكان في تحقيق أهدافه من خلال دعم الأسر. تسمح لهم بالعيش. تملك أو تستفيد من المنزل الأول.

حزم دعم جديدة

توفر “سكني” حزم دعم اختيارية جديدة ضمن حلولها وخياراتها المقدمة للأسر السعودية، وبذلك يصل عدد خيارات الإسكان والتمويل إلى 9 خيارات، حيث تضمنت الحزم الجديدة (حزمة الدعم المقدمة، حزمة الإيجار، حزمة الأثاث، حزمة البناء الذاتي.، وحزمة تجديد المساكن). توفر هذه الحزم للمستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري وغير قابل للسداد للمستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة، قيد الإنشاء والتشييد الذاتي، بالتحالف مع وكالات تمويل التنمية العقارية والتمويل. من البنوك والمؤسسات المالية والمطورين العقاريين، لافتا إلى أنه نابع من إيمان “سكني” باستمرار الدعم السكني وأهمية تنوع خيارات التمويل والإسكان لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية منازلهم. .