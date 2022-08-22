تحميل برنامج فتح المواقع المحجوبة مجانا للكمبيوتر ويندوز 10 ،يبحث الكثير من الاشخاص المهتمين بمجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي عم عدد من البرامج المجانية التي تفيد بفتح المواقع المغلقة من قبل الناشر والتي تمنع من العرض لأسباب خاصة بسياسة الموقع ،بالإضافة الى التأكيد عن اختلاف تثبيت البرامج حسب الويندز الخاص بجهاز المستخدم وتحديثه.

تنزيل Free Blocked Websites Opener للكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows 10

هناك العديد من البرامج التي تفتح المواقع التي يحظر على المستخدم استخدامها دون فرض أي رسوم، ومن أهم هذه البرامج ما يلي:

1- درع النقاط الساخنة

إذا كنت ترغب في تنزيل برنامج لفتح المواقع المحجوبة مجانًا لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10، فيجب عليك تنزيل هذا البرنامج، حيث يثق به العديد من المستخدمين حول العالم، حيث يستخدمه حوالي 600 مليون من دول مختلفة، يمكنك من خلالها يمكن الحصول على عنوان IP مختلف عن عنوانك الأصلي، مما يساعد في حماية جميع بياناتك من السرقة أو التجسس، ولا يمكن للمواقع الوصول إلى هواية المستخدم، لأنها تعمل بمفتاح القفل، فإليك أهم ميزاتها:

لا تجد صعوبة في استخدامه.

لا تفرض عليك أي رسوم مقابل الخدمة.

يمنحك 500 ميغا بايت على أساس يومي لاستخدامها في البحث عن البيانات.

إنه يعمل مع مفتاح القفل الذي يحظر بياناتك ومعلوماتك الشخصية من مواقع الويب أثناء التصفح.

يعمل بعدة لغات منها الإنجليزية والعربية.

يعمل مع جميع أنظمة الكمبيوتر المختلفة مثل Mac و Windows و iOS و Android.

يدعم مستخدميها 7/24.

يمكن استخدامه لإجراء عمليات البحث التي يتم إجراؤها على متصفح Google Chrome.

يمكن تنزيل هوت سبوت شيلد من.

عيوب هوت سبوت درع

بالرغم من المزايا العديدة التي يقدمها هذا البرنامج للعملاء إلا أن له بعض العيوب كما يلي:

النسخة المجانية منه تقدم خادمًا أمريكيًا وليس خادمًا عربيًا.

كمية البيانات التي تقدمها للعملاء أقل مقارنة بالمواقع الأخرى.

2- البروتون VPN

يعمل هذا البرنامج السويسري على فتح المواقع المحجوبة بشكل فعال، ويخفي ما تبحث عنه، ولا تدفع أي شيء عند استخدامه، لذلك إذا كنت ترغب في تنزيل برنامج مجاني لفتح المواقع المحجوبة لنظام التشغيل Windows 10، أنصحك بتجربة حيث يقدم العديد من المزايا التالية:

يمنحك بيانات كافية للتصفح.

إنه يعمل مع عدم وجود سجلات لا تظهر ما تتصفحه.

يعمل مع جميع أنظمة الكمبيوتر المختلفة مثل Mac و Windows و iOS و Android.

لا يقتصر على الخادم الأمريكي ولكن أيضًا الخادم الياباني والخادم الهولندي أيضًا.

يمكن تنزيل Proton VPN من.

3- برنامج Windscribe

من البرامج التي أثبتت جدواها في فتح المواقع المحجوبة، فهو يمنحك كمية من البيانات بمعدل 10 جيجابايت شهريًا إذا قمت بالتسجيل في البرنامج عبر بريدك الإلكتروني، وإذا لم تسجل به، ستحصل على 2 جيجا فقط شهريا، ويمكن ذكر مميزاتها كالتالي:

النسخة المجانية منه لا تقتصر على السيرفر الأمريكي فقط، بل تقدم 10 خوادم ممثلة في ما يلي رومانيا، النرويج، سويسرا، هولندا، بريطانيا، ألمانيا، هونج كونج، كندا، فرنسا.

إنه يعمل مع مفتاح القفل الذي يمنع بياناتك ومعلوماتك الشخصية من الظهور على مواقع الويب أثناء عمليات البحث.

إنه يحمي جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات، كما أنه يمنع الإعلانات التي تضيع وقتك بطرق غير مجدية.

يمكن أن يعمل على جميع أنظمة الكمبيوتر بجانب أجهزة التلفاز.

إنه يعمل من خلال بروتوكولات VPN القوية التي توفر لك جميع البيانات حول ما تتصفحه، مثل SOCKS5 و OpenVPN.

يغير عنوان IP الخاص بك باستمرار، بحيث يمكنك التصفح على مواقع الويب الخاصة بالدول الأخرى المحظورة عليك.

يمكن تنزيل Windscribe من.

4- Betternet

يستخدم هذا البرنامج من قبل الكثيرين، لأنه لا يتطلب التسجيل من أجل إعطائك كمية كافية من البيانات، كما أنه يوفر لك عنوان IP يسهل عليك فتح المواقع المحجوبة، ومن أهم مميزاته:

إنه يعمل مجانًا.

يعمل بضغطة زر.

يوفر لك أسرع خادم أثناء التصفح تلقائيًا.

لا أحد يستطيع الكشف عن هويتك أثناء تصفحها.

يقدم أكثر من سيرفر، جميعها تتميز بالثبات والسرعة.

وهو متوافق مع أنظمة Windows من System 7 System 10.

يحمي جميع بياناتك ومعلوماتك من السرقة والتجسس.

يمنحك الفرصة لتنزيل ملفات مختلفة دون علم المواقع بذلك.

قم بحل جميع الصعوبات التي تواجهك مع خدمة Zendesk.

يدعم OpenVPN تشفير 256 بت AES و 128 بت AES-CBC إلى IPSec، بسرعة وسهولة.

يمكن تنزيل Betternet من.

5- تيربو فبن

إذا كنت ترغب في تنزيل برنامج مجاني لفتح المواقع المحجوبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10، فجرب هذا البرنامج الذي يفتح جميع المواقع المحجوبة بسهولة، فإليك الميزات التي يقدمها والتي تجعلك لا تتردد في تنزيله:

يسمح لخدمة الوكيل التي تفتح المواقع المحجوبة بسهولة.

إنه يعمل بسرعة فائقة، ولا يتم قطع اتصاله أبدًا.

لا يتم استخدامه فقط لنظام التشغيل Windows 10 ولكن يمكن استخدامه للإصدارات الأخرى.

إنه يعمل بأكثر من لغة.

يزيل حظر التطبيقات التي تدعم المكالمات مثل Messenger و WhatsApp.

إذا كنت ترغب في تنزيله انقر فوق.

6- hide.me. برنامج

هو من البرامج التي يتم تشغيلها تلقائيًا بمجرد تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلالها يمكنك مشاركة الملفات مع أصدقائك، لأنها تعمل بخاصية P2P، وتوفر لك 10 جيجا بايت من البيانات شهريًا، هنا هي مزاياه:

يزود العملاء بـ 5 خوادم ممثلة في كندا وسنغافورة وأمريكا الشرقية وأمريكا الغربية.

إنه يعمل بتقنية Kill Switch.

يعمل بتقنية عدم وجود سجلات.

سرعته عالية جدا.

يسمح للعميل باختيار الدولة التي يريد الاتصال بها، ويتم ذلك باستخدام وضع الخادم التلقائي.

يمكن استخدامه للتصفح عبر اليوتيوب و Spotify، حيث أثبت فعاليته في عمليات البحث عليها.

لا يتعارض مع أنظمة الكمبيوتر المتعددة مثل Mac و Windows و iOS و Android و Linux.

يحمي المستخدم من تسريبات DNS التي تشكل خطرًا على معلوماته الشخصية.

إذا كنت ترغب في تنزيله، يمكنك القيام بذلك بالنقر فوق هذا.

7- سايفون

هو برنامج كندي يستخدم للتصفح على مواقع الويب المحظورة ويمنح العملاء درجة عالية من التشفير من أجل الحفاظ على معلومات العميل وبياناته. كما أنه مناسب لأنظمة ويندوز 7، 8، 10، ومن أهم مميزاته ما يلي:

يتميز بحقيقة أن مصادره ليست مغلقة.

لديها 1000 خادم من دول مختلفة.

لا يتعارض مع أنظمة أندرويد.

يعمل بسهولة.

إذا كنت ترغب في تنزيله، يمكنك القيام بذلك بالنقر فوق هذا.

8- TunnelBear

عندما تقوم بتحميل برنامج فتح المواقع المحجوبة مجانا لجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 فلا يجب أن تنسى هذا البرنامج الرائع الذي يتم تنزيله دون مواجهة أي صعوبة في ذلك، حيث يتطلب اتصال جهازك بالإنترنت اللاسلكي، كما أنه يحمي جهازك. الجهاز من مخاطر الفيروسات وإليك أهم الأشياء التي تميزه:

يوفر للعملاء أكثر من 20 خادمًا من دول مختلفة.

يمنح مستخدميها عنوان IP الخاص بهم من أجل التصفح دون الكشف عن هويتهم.

يحميك من مخاطر شبكات Wi-Fi العامة.

يقدم لك أسرع خادم.

النسخة المجانية منه تمنح المستخدم 500 ميجابايت شهريًا.

كلما زادت مشاركة البرنامج مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل Twitter و Instagram و Facebook، زادت البيانات التي يحصل عليها، وهذه ميزة لا توفرها البرامج الأخرى.

إنه يعمل مع ميزة الأمان الشهيرة Kill Switch.

نوع التشفير الذي يعمل TunnelBear مع 256 بت، والذي لا يمكن اختراقه بسهولة.

يفتح المواقع المحجوبة على جوجل كروم وفايرفوكس.

إذا كنت ترغب في تنزيله، يمكنك القيام بذلك بالنقر فوق هذا.

9- Urban vpn

يمكنك تنزيل البرنامج لفتح المواقع المحجوبة مجانًا لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 والمعروفة باسم Urban VPN:

يوفر أكثر من 80 خادمًا من دول مختلفة حول العالم.

يمنحك كمية البيانات التي تريدها.

لا يتطلب أي تعويض مالي.

آمنة للاستخدام.

معدل عالي من التشفير.

يهتم بالحفاظ على خصوصية العملاء.

10- الإسراع

يعمل على التخلص من الحظر على بعض المواقع، وعمله لا يعتمد على ذلك، بل يستخدم أيضًا لحل جميع المشاكل التي تواجهك عند استخدام خدمات VOIP أو عند مشاهدة أي بث مباشر. من أهم مميزاته:

تجعل الألعاب عبر الإنترنت ممتعة للغاية ولا تجعلك تواجه أي مشكلة عند لعبها، وتشمل هذه الألعاب Clash of Clans و free fire.

برنامج Speedify يعالج التأخيرات التي تظهر في التأخر، وكذلك التكسير.

إنه يعمل مع ميزات التشفير التي تدعمها ChaCha أو AES.

يمكن تنزيل الملفات منه بسرعة كبيرة.

يجعلك متصلًا بشبكات متعددة في وقت واحد.

يدعم خاصية Kill Switch.

يعطي العميل كمية من البيانات بمعدل جيجابايت واحد في الشهر.

يمكنك تحميل هذا البرنامج من خلال التورنت.

لديها أكثر من 50 خادمًا حول العالم.

يجب أن تدرك أنه لا يسمح لك بحفظ عنوان IP الخاص بك.

يمكن تنزيل Speedify بالنقر فوق.

11- Opera VPN

إنه مزيج من متصفح Opera وميزة VPN. لديها أكثر من خادم أشهرها أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. يعمل على فتح المواقع المحجوبة مع ضمان كافة الاجراءات الامنية لك وذلك عن طريق تحميل البرنامج وبالضغط على الاعدادات في اعلى الشاشة ومن هنا يمكنك البحث عما تريد دون ان يعرف احد وجهتك او هويتك. وأهم ما يميزها ما يلي:

يوفر لك كمية غير محدودة من البيانات.

إنه آمن تمامًا للاستخدام، لأنه مدعوم من متصفح Opera، ولهذا يمكن للعملاء الوثوق به.

يحمي خصوصيتك من القرصنة.

إنه يعمل مجانًا.

يمكن تنزيل Opera VPN من.

تحميل برنامج فتح المواقع المحجوبة مجانا للكمبيوتر ويندوز 10 كما ويتوفر الكثير من البرامج التي تسمح بفتح المواقع بكل سهولة وبدون فرض أي رسوم مالية مقابل ذلك ،بالإضافة الى فتح القفل والذي يقوم بحفظ كافة بياناتك الشخصية على موقع الويب.