برنامج لحفظ وإتقان قصار السور لحجاج بيت الله بالمسجد الحرام

أطلقت وكالة شئون الإرشاد والإرشاد بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامج صيانة وتحسين أقصر سور للحجاج، كما أوضح مدير إدارة الدوائر القرآنية بالقرية الكبرى. جامع السيد بدر المحمدي.

برنامج حفظ وإتقان أقصر السور

وأضاف أنه من أجل العناية بكل ما يعود بالنفع على ضيوف بيت الله الحرام وما يقضون وقتهم فيه خلال موسم الحج، وضعت الإدارة برنامجًا للحفاظ على الجدران القصيرة للحجاج وإكمالها. وهذا يبرز الدور التربوي والإرشادي ورسالة الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن البرنامج الذي أعدته الإدارة لضيوف الرحمن تضمن توجيه الحجاج لتلاوة سورة من قصر الصور التي أرادوا حفظها ثم تلاوتها في جو من الإيمان والروحانية. جوانب وممرات. البقاء في مكة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الأمين العام للإرشاد. وشؤون الإرشاد الشيخ بدر بن عبد الله الفريح، سعياً منه لبذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، تلبية لتطلعات الحكام حفظهم الله.

العلامات المسجد الحرام، جلسات تحفيظ