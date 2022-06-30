برنامج لدعم ريادة الأعمال.. تعاون جديد بين الإمارات وكوريا الجنوبية

أطلقت الإمارات وكوريا الجنوبية برنامج تعاون مشترك فِيْ مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذلك بهدف تمكين المؤسسات والشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة من النمو وتعزيز آليات تمويلها وقدراتها التنافسية، بما يساهم فِيْ تنمية الاقتصاد الوطني فِيْ مجالات الاقتصاد الجديد.

بمشاركة 11 جهة اتحادية ومحلية

ويشارك فِيْ البرنامج 11 جهة اتحادية ومحلية معَنّْية بقطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة، أبرزها وزارة المالية، والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد. لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن الجانب الكوري، معهد كوريا للتنمية، ومعهد كوريا للمشتريات الحكومية وجامعة هانيانغ، وعدد من المؤسسات الكورية الأخرى.

وسيناقش الجانبان الإماراتي والكوري خلال فترة البرنامج التي تبلغ 11 شهرا تعزيز مجالات التعاون فِيْ قطاع ريادة الأعمال وآليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.

تطوير قطاع ريادة الأعمال

أكد عبدالله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تنافسية بيئة الأعمال وتطوير قطاع ريادة الأعمال كأحد ركائز النموذج الاقتصادي الجديد فِيْ دولة الإمارات ومحور رئيسي فِيْ التنويع. مصادر الدخل، حيث تهدف رؤية الدولة إلَّى أن تصبح وجهة عالمية لرواد الأعمال تدعم البدء فِيْ تأسيس وتطوير وتوسيع أعمالهم من خلال توفِيْر بيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال، مما يساهم فِيْ بناء اقتصاد المستقبل وفق الأسس. وأهداف الخمسينيات ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف “يشكل التعاون مع الجانب الكوري منصة جديدة للتعرف على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة فِيْ مجال ريادة الأعمال، ويمثل فرصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالقدرات التي تعزز نموها. الفرص وآليات التمويل وقدرتها على المنافسة فِيْ مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء على مستوى السوق المحلي أو التوسع فِيْ الأسواق الخارجية وتعزيز تنمية بيئة الأعمال والاستثمار فِيْ الدولة وتعريف أصحاب المصلحة بالتجارب الناجحة فِيْ مجال ريادة الأعمال “.

تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة فِيْ مجال ريادة الأعمال، حيث احتلت المرتبة الأولى فِيْ ريادة الأعمال حسب المرصد العالمي لريادة الأعمال “GEMS” لعام 2022، وفِيْ الوقت نفسه تعتبر دولة كوريا نموذجًا عالميًا لدعم المشاريع الصغيرة. والمؤسسات المتوسطة، ويأتي إطلاق البرنامج فِيْ إطار الرؤى والاستراتيجيات المشتركة بين البلدين فِيْ مجال ريادة الأعمال وتبادل أفضل الممارسات فِيْ هذا المجال.

وقعت وزارة الاقتصاد مؤخرا مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة فِيْ جمهُورية كوريا فِيْ أبريل الماضي، بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين فِيْ مجال دعم وتطوير ريادة الأعمال وتبادل الخبرات. فِيْ مجال المشتريات الحكومية ودوره فِيْ زيادة فرص النمو والمنافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلَّى أن الوزارة أطلقت الهُوية الجديدة للبرنامج الوطني، والتي تقدم من خلالها لرواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دولة الإمارات عددًا من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لتزويد أعمالهم بمزيد من إمكانيات النمو وأدوات الوصول إلَّى الأسواق. .

لمزيد من المعلومات حول هذه المبادرات، يمكنك زيارة هذا الرَابِطْ

https//www.uaesme.ae/ar.