برنت تحت 100 دولار.. 3 مخاوف تحاصر أسعار النفط

بين الإغلاقات الجديدة فِيْ الصين، والمخاوف من الركود، تكبدت أسعار النفط العديد من الخسائر اليوم الثلاثاء، فِيْ ظل أزمات عدة تحيط بالاقتصاد العالمي.

انخفض خام برنت القياسي العالمي إلَّى ما دون 100 دولار للبرميل اليوم وسط صعود الدولار، وقيود COVID-19، التي تضعف الطلب، فِيْ الصين، أكبر مستورد للخام فِيْ العالم، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 1504 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر خام برنت 7.62 دولار أو 7.1 بالمئة إلَّى 99.48 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.69 دولار أو 7.3 بالمئة إلَّى 96.42 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، فِيْ وقت سابق إلَّى 108.56، وهُو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2002.

عادة ما يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط لأنه يجعل النفط الخام المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفِيْ الوقت نفسه، تطبق العديد من المدن الصينية قيودًا جديدة لاحتواء COVID-19، من إغلاق بعض الشركات إلَّى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهُور طفرة فرعية جديدة سريعة الانتشار (Omicron PA5.2.1).

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلَّى زيادة الإنتاج عَنّْدما يلتقي بقادة الخليج فِيْ السعودية هذا الأسبوع.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ فِيْ أواندا “هناك أمل ضئيل فِيْ أن تؤدي زيارة بايدن للسعودية إلَّى زيادة الإنتاج منها (السعودية) أو الإمارات”.

الطاقة الإنتاجية الفائضة للدول الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) آخذة فِيْ الانخفاض، حيث يضخ معظم المنتجين إلَّى طاقتهم الكاملة.

أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها فِيْ أوكرانيا، والتي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”، إلَّى تعطيل التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا فِيْ 2023، وهُو معدل أبطأ قليلا من صعوده فِيْ 2022، فِيْ ظل دعم الاستهلاك من خلال احتواء أفضل للوباء والنمو الاقتصادي العالمي الذي لا يزال قويا.