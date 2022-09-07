برنت تحت 90 دولارا.. أسعار النفط لأدنى مستوى فِيْ 7 أشهر

تخلت أسعار النفط عَنّْ مكاسبها الأولية يوم الأربعاء وتحولت إلَّى الانخفاض، وخسرت أكثر من 3 دولارات إلَّى أدنى مستوى لها منذ غزو روسيا لأوكرانيا، بسبب مخاوف بشأن الطلب تغذيها ركود يلوح فِيْ الأفق وبيانات تجارية ضعيفة من الصين.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.40 دولار أو 3.66 بالمئة إلَّى 89.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1338 بتوقيت جرينتش، لتلامس أضعف مستوياتها منذ الثالث من فبراير شباط وهبطت دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثامن من فبراير شباط.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.42 دولار، أو 3.94٪، إلَّى 83.46 دولار للبرميل، وهُو أدنى مستوياتها منذ 24 يناير.