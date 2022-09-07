برنت يسجل 88.59 دولار للبرميل.. خسائر كبيرة للنفط

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الأربعاء، مع صدور بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

خسرت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات إلَّى 88.59 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 4 دولارات إلَّى 82.72 دولارًا للبرميل.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي والطلب على المنتجات البترولية سيرتفعان فِيْ عام 2022 مع نمو الاقتصاد، وفقًا لرويترز.

توقعت الهِيْئة الحكومية فِيْ تقرير شهري أن يرتفع إنتاج الخام إلَّى 11.79 مليون برميل يوميا فِيْ 2022 وإلَّى 12.63 مليون برميل يوميا فِيْ 2023 من 11.25 مليون برميل يوميا فِيْ 2022. وهذا بالمقارنة مع مستوى قياسي بلغ 12.29 مليون برميل. يوميًا فِيْ عام 2022.

كَمْا توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يزيد استهلاك المنتجات البترولية وسوائل الوقود الأخرى من 19.89 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2022 إلَّى 20.40 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2022 وإلَّى 20.75 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2023. وهذا مقارنة بمستوى قياسي قدره 20.80 مليون برميل يوميا عام 2005، وفقا لإدارة البيانات التي يعود تاريخها إلَّى عام 1973.