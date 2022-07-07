برنت يقفز فِيْ سوق متوترة.. النفط يقاوم الضغوط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس عَنّْد التداول، وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 3.93٪، وقفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 4.26٪.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 104.65 دولار للبرميل، بارتفاع 3.96 دولار، واستقرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عَنّْد 102.73 دولار للبرميل، بارتفاع 4.20 دولارات، بحسب رويترز.

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها الحاد يوم الخميس، مدعومة بتجدد المخاوف بشأن إمدادات الذهب الأسود، بعد أن توقفت شحنات كازاخستان عبر خط أنابيب إلَّى روسيا تقريبًا.

بعد جلستين سيطرت عليهما مخاوف من ركود أدى إلَّى خسائر فادحة لنوعي النفط، يبدو أن المخاوف بشأن عدم كفاية العرض قد طغت على تلك المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال تاماس فارجا، المحلل فِيْ بي إم دبليو إنيرجي، إنه “لم يكن هناك تحول كبير فِيْ أساسيات” السوق، التي لا تزال متوترة للغاية ومرتبطة باضطراب الإمدادات.

توقف تسليم النفط من كازاخستان تقريبًا هذا الأسبوع بعد أن أمرت محكَمْة روسية بوقف تسليم النفط لمدة 30 يومًا عبر خط أنابيب رئيسي بسبب انتهاكات المعايير البيئية.

حاليًا، يتم تصدير حوالي ثلاثة أرباع النفط الكازاخستاني عبر خط الأنابيب هذا إلَّى ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

قال وزير الطاقة الكازاخستاني يوم الخميس إن كونسورتيوم مشغل خط الأنابيب قد استأنف قرار المحكَمْة، مما أدى إلَّى تعليقه فِيْ الوقت الحالي.

لا يتوقع أن تأتي الإغاثة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك +).

ويرى محللو UBS فِيْ مذكرة أن “العديد من منتجي النفط فِيْ أوبك + يواصلون جهُودهم للوصول إلَّى أهداف الإنتاج والقدرة الفائضة للمجموعة لمواجهة اضطرابات الإمدادات المتضائلة فِيْ المستقبل”.

وأضافوا أن وقف إنتاج النفط من روسيا قد يقلل الإمدادات العالمية.

وقال مارك هِيْفل، المحلل فِيْ UBS، “من المفترض أن ترتفع أسعار النفط الخام لأن نمو المعروض يظل أقل من نمو الطلب فِيْ الأشهر المقبلة”.

فِيْ موازاة ذلك، أمرت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتجميد أصول العديد من الشركات الإيرانية والأجنبية بسبب الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران بشأن مبيعات النفط والمنتجات الكيماوية، كَمْا جاء فِيْ بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.

وتتهم هذه الشركات بالسماح بتصدير بضائع بمئات الملايين من الدولارات منذ نوفمبر 2022 وإعادة فرض عقوبات تستهدف هذه المنتجات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

قال ستيفن إينيس، المحلل فِيْ SBI Management Group، إن الأخبار التي تلقاها المستثمرون ساهمت أيضًا فِيْ ارتفاع الأسعار.