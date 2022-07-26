برنت يهبط إلَّى 104.80 دولار للبرميل.. قرار أمريكي لتهدئة أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مقلصة المكاسب التي تحققت فِيْ وقت سابق من الجلسة على خلفِيْة انخفاض ثقة المستهلك وتوقع سحب 20 مليون برميل أخرى من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.3 بالمئة إلَّى 104.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1657 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت 1.9 بالمئة فِيْ اليوم السابق.

كَمْا تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا، أو 1٪، إلَّى 95.78 دولارًا للبرميل.

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافِيْة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كجزء من خطة سابقة تهدف إلَّى تهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا وتعافِيْ الطلب. بعد جائحة فِيْروس كورونا.

وكانت الإدارة قد أعلنت فِيْ أواخر مارس أنها ستفرج عَنّْ مليون برميل نفط يوميًا لمدة 6 أشهر من الاحتياطي.

وقال جون كيلدوف، الشريك فِيْ أجين كابيتال فِيْ نيويورك “السوق تتفاعل مع إعلان الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (الأمريكي)، مما يساعد على إبقاء الوضع إلَّى حد ما”.

تراجعت ثقة المستهلك فِيْ الولايات المتحدة إلَّى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عام ونصف فِيْ يوليو وسط مخاوف مستمرة من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلَّى تباطؤ النمو الاقتصادي فِيْ بداية الربع الثالث، بحسب كونفرنس بورد. تصويت.

كَمْا أظهر الاستطلاع أن المستهلكين كانوا أقل تفاؤلاً فِيْ تقييمهم لسوق العمل.

خفضت روسيا إمدادات الغاز إلَّى أوروبا أمس بعد أن قالت شركة غازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى ألمانيا ستنخفض إلَّى 20 فِيْ المائة فقط من طاقتها.

ستجعل تخفِيْضات الإمدادات الروسية الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها المتمثلة فِيْ إعادة تعبئة احتياطيات الغاز الطبيعي قبل فترة الطلب الشتوية.

تعطلت إمدادات النفط الخام ومنتجات النفط والغاز إلَّى أوروبا بسبب العقوبات الغربية والخلافات مع روسيا بشأن المدفوعات منذ غزوها لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير، والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

ومع ذلك، أدى انخفاض الطلب بسبب الارتفاع الأخير فِيْ أسعار النفط الخام والوقود وتوقع ارتفاع أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة إلَّى الضغط على الأسعار.