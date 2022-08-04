برنت يهبط إلَّى 94.12 دولار للبرميل.. القلق يتحكَمْ فِيْ أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الخميس إلَّى أدنى مستوياتها منذ ما قبل الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير، وسط قلق التجار من أن الركود هذا العام قد يضعف بشدة الطلب على الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار أو 2.75 بالمئة لتبلغ عَنّْد التسوية 94.12 دولار للبرميل وهُو أدنى مستوى لها منذ 18 فبراير شباط. كَمْا تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.12 دولار أو 2.34 بالمئة لتبلغ عَنّْد التسوية 88.54 دولار للبرميل وهُو أدنى مستوى لها منذ الثاني من فبراير شباط.

أعلنت الدول المنتجة للنفط فِيْ تحالف أوبك +، الأربعاء، عَنّْ زيادة طفِيْفة فِيْ إنتاجها من الخام.

اتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤهم العشرة على “زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر” مقارنة بحوالي 432 ألف برميل بالإضافة إلَّى 648 ألف برميل فِيْ العامين السابقين. بحسب ما أعلنه التحالف فِيْ بيان صحفِيْ.

فِيْ ربيع 2022، اختارت المجموعة الاحتفاظ بملايين براميل النفط تحت الأرض، لتجنب إغراق السوق بالخام الذي لم تستطع امتصاصه بسبب انهِيْار الطلب.

لكن الانخفاض الأخير فِيْ أسعار النفط وسط مخاوف من حدوث ركود قد يدفع أوبك + إلَّى توخي الحذر، وقد يجعل انخفاض أسعار النفط الدول المستهلكة الكبيرة، بما فِيْ ذلك الولايات المتحدة ودول فِيْ أوروبا، تتنفس الصعداء.

وارتفع النفط إلَّى أكثر من 120 دولارا للبرميل هذا العام. تزامن التعافِيْ المفاجئ للطلب من أدنى مستوياته خلال جائحة كورونا مع اضطرابات الإمدادات الناجمة عَنّْ العقوبات المفروضة على روسيا المنتجة الرئيسية بسبب غزوها لأوكرانيا.

أعقبت عمليات البيع المكثفة يوم الخميس زيادة غير متوقعة فِيْ مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن هناك زيادة مفاجئة فِيْ مخزونات البنزين مع تباطؤ الطلب تحت وطأة الأسعار التي تقترب من خمسة دولارات للجالون.

ظلت توقعات الطلب تحت ضغط من المخاوف المتزايدة من الركود فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا وضائقة الديون فِيْ اقتصادات الأسواق الناشئة والسياسة الصارمة لـ COVID-19 فِيْ الصين، أكبر مستورد للنفط فِيْ العالم.

قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق فِيْ OANDA فِيْ لندن “التراجع من 90 دولارًا هُو الآن احتمال حقيقي للغاية، وهُو أمر لطيف للغاية بالنظر إلَّى مدى ضيق السوق ومدى ضآلة المجال لتخفِيْف ذلك”.

وأضاف “لكن الحديث عَنّْ الركود يتزايد وإذا أصبح حَقيْقَة فمن المرجح أن يعالج بعض الاختلالات”.

وجاءت الضغوط المتزايدة فِيْ أعقاب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويحد من الطلب على الوقود. رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس وحذر من مخاطر حدوث ركود.

واعتبر المحللون أن اتفاقية أوبك + أمس الأربعاء لرفع هدف الإنتاج 100 ألف برميل يوميا فقط فِيْ سبتمبر، وهُو ما يعادل 0.1٪ من الطلب العالمي، تدفع بالسوق إلَّى التراجع.