“بروج” توزع أرباحاً مؤقتة بقيمة 325 مليون دولار

وافقت الجمعية العمومية لشركة بروج، اليوم، على توزيع دفعة من الأرباح المرحلية

لعام 2022 بقيمة 325 مليون دولار 1.2 مليار درهم بما يعادل 3.97 فلسا للسهم.

سيتم توزيع أرباح مرحلية على المساهمين المسجلين فِيْ 3 أكتوبر 2022، وتعتبر الدفعة الأولى من إجمالي الأرباح المتوقعة للعام المالي 2022 والتي تبلغ 975 مليون دولار (3.6 مليار درهم)، أي ما يعادل 11.91 فلسا للسهم.

تعكس توزيعات الأرباح المؤقتة الأداء المالي القوي لبروج خلال النصف الأول من عام 2022 وتوقعاتها للفترة المتبقية من عام 2022.

يعكس هذا الأداء المالي القوي لبروج خلال النصف الأول من العام والموافقة على توزيع الأرباح المرحلية القدرات التشغيلية والتجارية القوية للشركة، والتي تم تعزيزها بعد تحقيق رقم قياسي فِيْ طرحها العام الأولي فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية فِيْ يونيو. 2022.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفِيْذي لشركة بروج “تلتزم بروج بتقديم قيمة استثنائية لمساهميها. أعلنت “بروج” عَنّْ نتائج نصف سنوية قوية مع نمو إيرادات مزدوج الرقم ونمو قوي فِيْ المبيعات وتوليد تدفق نقدي قوي. نحن متفائلون بشأن النمو المستقبلي للشركة. سنواصل التركيز على تنفِيْذ استراتيجيتنا بناءً على موادنا المتنوعة وحلولنا المبتكرة التي لها تأثير إيجابي على المجتمع “. أعلنت شركة بروج فِيْ أول تقرير للأرباح المالية للنصف الأول من عام 2022 عَنّْ زيادة فِيْ الإيرادات بنسبة 16.4٪ لتصل إلَّى 3.5 مليار دولار أمريكي (12.7 مليار درهم إماراتي)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات. 8.6٪ ومتوسط ​​زيادة فِيْ المبيعات. ارتفع سعر الطن بنسبة 4.1٪.

كَمْا شهدت بروج نموًا فِيْ طاقتها الإنتاجية الإجمالية بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي مع تشغيل خامس وحدة جديدة لإنتاج البولي بروبلين بكامل طاقتها واستكَمْال الصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 1 / “B1” خلال الربع الأول من العام والذي ساهم فِيْ تحقيق نمو بلغ 8.6٪ على أساس سنوي فِيْ إجمالي أحجام المبيعات.