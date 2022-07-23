بروست البيك بعد الضريبة قائمة الأسْعَار الجديدة فِيْ جميع الفروع بالسَعُودِيْة

إليكَمْ سعر مطعم البيك بروست بعد الضريبة لعام 1444 هـ فِيْ جميع فروع المطاعم، حيث يعتبر مطعم “البيك” من أشهر سلاسل المطاعم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث كان من أوائل فروعه التي تأسس وافتتح فِيْ مدينة مكة المكرمة وأخذ مكانة وشهرة كبيرة بفتح فروع له فِيْ مناطق عديدة ومتعددة داخل المملكة، ويقدم المطعم جميع الوجبات السريعة التي نحبها ونطلبها ونذهب لتناول الطعام، لكن مع ارتفاع أسعار كل شيء فِيْ حياتنا ارتفع سعر الطعام فِيْ المطعم ونوضح ذلك فِيْ مقال اليوم.

سعر المخلل المحمص بعد الضريبة لعام 1444 هـ

تتمثل أسعار المواد الغذائية لوجبات الدجاج واللحم البقري وكذلك وجبات المأكولات البحرية فِيْما يلي –

أسعار وجبة الدجاج

يبلغ سعر وجبة دجاج البيك المميزة والتي تحتوي على ثماني قطع دجاج حوالي 28 ريال سعودي.

أما سعر وجبة الدجاج المخلي المكون من عشر قطع دجاج، فقد وصل إلى 21 ريالًا سعوديًا.

أما سعر طبق الدجاج المبشور والمكون من سبع قطع فقد بلغ 18 ريالاً سعودياً.

أسعار المأكولات البحرية

وبعد رفع الضريبة وصل سعر وجبة الجمبري المكونة من 12 قطعة إلى 50 ريالا ونصف.

وصلت الوجبة الرخيصة من الجمبري بأنواعه بعد ارتفاع الأسعار إلى 28 ريالاً سعودياً.

أما وجبة الجمبري الجامبو المكونة من عشر قطع، فِيْبلغ سعرها حوالي 37 ونصف ريال سعودي.

وجبة سمك فِيْليه (حارة وعادية) سعرها 16 ريال سعودي وتتكون من 10 قطع فِيْليه سمك.

وصل سعر وجبة فِيْليه السمك المكونة من ست قطع فقط إلى 15 ريالاً سعودياً بعد ارتفاع سعر الضريبة.

أسعار شطائر البيك