فاجأت مغنية البوب ​​الشهِيْرة بريتني سبيرز متابعيها بعد أن نشرت على إنستغرام صورة لزوج من الأقراط مطرزة باللؤلؤ ومصممة على شكل لفائف مناديل الحمام.

مازحت بريتني مع متابعيها “أعتقد أنني روّجت لنفسي”.

بخصوص هذا التصميم الغريب لأقراط بريتني، قالت مصممة المجوهرات وصاحبة هذه الأقراط، ليسيا يانغ، إن بريتني نبهتها إلَّى حجم المبيعات “غير المعتاد” لهذه الأقراط بعد أن نشرت تصميماتها عبر حساباتها فِيْ شبكات التواصل الاجتماعي.

تقوم يانغ، التي تقدم هذه الأقراط المصنوعة يدويًا فِيْ متجرها الخاص مقابل 44 دولارًا، بتطريز مختلف قطع المجوهرات منذ عام 1990، عَنّْدما بدأت فِيْ بيع المجوهرات لزملائها فِيْ الفصل.

جاءت فكرة لفات ورق التواليت إلَّى يانغ منذ أكثر من 10 سنوات.

وعلق يانغ قائلاً “تصميمات هذه الأقراط أنيقة ومميزة. فِيْ البداية، حققت مبيعات قليلة، وهُو ما كان كافِيْاً لي لأستمر. الأقراط. “الأقراط من وقت لآخر.”

ارتفعت شعبية هذه الأقراط المثيرة بشكل حاد فِيْ الفترة الأولى من انتشار فِيْروس كورونا، خاصة وأن الناس كانوا يكافحون وقتها للحصول على ورق التواليت.

فِيْ ذلك الوقت، وظفت يانغ 12 صديقًا لمساعدتها فِيْ عملها وكشفت لوسائل الإعلام أن مبيعاتها فِيْ عام 2022 كانت قوية بما يكفِيْ لدعم أعمالها على مدار العامين المقبلين.

أعربت يانغ الآن عَنّْ سعادتها بعد دعاية بريتني سبيرز لها، موضحة أنها تأمل فِيْ أن يفتح لها هذا آفاقًا جديدة مع عملاء جدد من محبي المغنية، خاصة وأن مشاركتها عَنّْ الأقراط قد حصدت أكثر من ربع جمهُور ذلك. حتى الآن مليون إعجاب.

وتابعت يانغ حديثها عَنّْ بريتني قائلة “أنا معجب جدًا ببريتني نتيجة إصرارها ومثابرتها، وفِيْ نفس الوقت أتطلع لرؤيتها تتولى مسؤولية مستقبلها بكل تفاصيله”.