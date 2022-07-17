بريتني سبيرز تلمح لعودتها إلَّى الغناء من جديد بفِيْديو حماسي

ألمحت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز إلَّى عودتها للغناء وصناعة الموسيقى، بينما كانت تستعرض صوتها المبهر بعد سنوات من وجود أقواس فِيْ المجتمع الفني.

شاركت بريتني سبيرز مقطع فِيْديو مع متابعيها على إنستغرام وهِيْ تغني أحدث إصدار من أغنيتها الناجحة “بيبي وان مور تايم”، وهِيْ أول أغنية ناجحة لها أصدرتها عام 1998 لتحطيم النجاح. فِيْ غرفة ذات إضاءة خافتة أثناء أخذ استراحة من بعض الأعمال المنزلية.

كشفت بريتني أنها تتطلع إلَّى إصدار نسخة جديدة من أغنيتها المنفردة الأولى، مصحوبة بالفِيْديو بتعليق طويل، كتبت فِيْه، “أنا أمس أقوم بغسيل الملابس وتفكيكها … لم تشارك صوتي. لفترة وجيزة.” منذ وقت طويل .. ويبدو أنه وقت طويل جدا.

ومضى فِيْ شرح رغبته فِيْ إصدار نسخة محدثة من الأغنية، والتي حققت نجاحًا ساحقًا ومبيعات عالية، مشيرًا إلَّى أن خططه أحبطت بسبب قضية ترميم لمدة 14 عامًا، وانتهت أخيرًا فِيْ نوفمبر من العام الماضي.

يشار إلَّى أن آخر ألبوم لبريتني صدر عام 2016، تحت عَنّْوان Glory، وبعد ذلك امتنعت عَنّْ إصدار الأغاني ؛ لسيطرة والدها عليها وفرض وصايته عليها.

صرحت بريتني أنها ترفض الغناء مرة أخرى وهِيْ تحت وصاية والدها وسيطرته على مسيرتها المهنية، مشيرة إلَّى أن ولايتها التي استمرت 14 عامًا “قتلت أحلامها”، على حد تعبيرها، على حد تعبيرها. مشاعره فِيْ منشور شاركه على حسابه.

“لن أغني على خشبة المسرح فِيْ أي وقت قريبًا طالما أن والدي يتحكَمْ فِيْ ما أراه أو أقوله أو أفعله أو أفكر فِيْه. أفضل كثيرًا مشاركة مقاطع الفِيْديو من غرفة المعيشة الخاصة بي بدلاً من الصعود على خشبة المسرح فِيْ فِيْغاس.”

فِيْ الوقت الحالي، تبدو الممثلة فِيْ أفضل لحظاتها، بعد زواجها من حبيبها عارضة أزياء من أصل إيراني، سام أصغري، وإنهاء ولاية والدها جيمس سبيرز.

اجتمعت بريتني ووسام أصغري لأول مرة فِيْ أكتوبر 2016، على مجموعة أغنيتها Party Slumber، ثم أعلنا علاقتهما فِيْ يناير 2017، قبل الانخراط رسميًا وإعلان خطوبتهما فِيْ سبتمبر 2022.