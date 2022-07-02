بريجوفِيْتش يحرم الاتحاد من صفقات الصيف.. قرار رسمي

قررت محكَمْة التحكيم الدولية للرياضة “كاس”، رفض الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، بمعاقبة النادي فِيْ إطار احتمالات الصربي ألكسندر بريجوفِيْتش مهاجم الاتحاد السابق.

وذكرت صحيفة الرياضية، أن محكَمْة النقض رفضت الاستئناف المقدم من إدارة نادي الاتحاد، ضد قرار منع النادي من التسجيل، ورفض تسجيل لاعبين جدد.

وبالتالي، فإن الاتحاد ملزم بدفع مبلغ مليون و 800 ألف يورو، قيمة الرسوم المتأخرة للمهاجم الصربي بريجوفِيْتش، لإلغاء القرار وإعطاء الضوء الأخضر للاتحاد لتسجيل الاتفاقات الجديدة.

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هذه القضية هِيْ الأولى للاعب بريجوفِيْتش ضد الاتحاد، وتتعلق بخصم 50٪ من راتبه، خلال فترة توقف نشاط كرة القدم بسبب وباء كورونا، قبل موسمين، وجزء، سبق أن طالب به بريجوفِيْتش. تعويض مالي قدره 10 مليون يورو من الاتحاد.

مسيرة بريجوفِيْتش مع الاتحاد

انتقل ألكسندر بريجوفِيْتش إلَّى الاتحاد فِيْ صيف عام 2022، من الجانب اليوناني باوك، قبل الانتقال إلَّى أستراليا ويسترن يونايتد فِيْ أكتوبر 2022.

قدم بريجوفِيْتش 57 مباراة مع الاتحاد فِيْ مختلف مسابقات كرة القدم، وسجل 21 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وبلغت تكلفة عقد الاتحاد مع بريجوفِيْتش 10 ملايين يورو بحسب موقع “ترانسفِيْرماركت” أي ما يقارب 40 مليون ريال.

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