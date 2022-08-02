بريجوفِيْتش يستغل كورونادو ضد الاتحاد ويهدد قيد صفقاته الجديدة

وأشار الخبير القانوني أحمد الشيخي إلَّى تطور قضية المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفِيْتش فِيْ محكَمْة كاس ومنع الاتحاد من التسجيل.

فاز بريجوفِيْتش بأول قضيته، والتي صدر فِيْها حكَمْ فعال يلزم نادي الاتحاد بدفع ما يقرب من 7 ملايين ريال، وإلا فإن عقوبة حظر التسجيل ستطبق خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

ولا يزال لدى المهاجم الصربي قضية ثانية ضد نادي الاتحاد لكنها لم تحسم وهِيْ معروضة حاليا على السلطات المختصة فِيْ الفِيْفا.

كتب أحمد الشيخسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الثلاثاء “خاص – لا يزال الاتحاد ممنوعا من التسجيل بسبب بريجوفِيْتش”.

وأضاف المحامي الرياضي أخبارًا ومشاهد مثيرة من قضية المهاجم الصربي ضد الاتحاد، مغردًا “فِيْ جلسة CAS طلب اللاعب مستندات تتعلق بكورونادو، حيث صرح بأن البرازيلي انتقل إلَّى الاتحاد بمبلغ قياسي. التي تجاوزت 45 مليون.

وأوضح الشيخي أن بريجوفِيْتش يطلب من نادي الاتحاد مبلغًا كبيرًا جدًا مع قضية أخرى.

مسيرة بريجوفِيْتش مع الاتحاد

انتقل ألكسندر بريجوفِيْتش إلَّى الاتحاد فِيْ صيف عام 2022، من الجانب اليوناني باوك، قبل الانتقال إلَّى أستراليا ويسترن يونايتد فِيْ أكتوبر 2022.

قدم بريجوفِيْتش 57 مباراة مع الاتحاد فِيْ مختلف مسابقات كرة القدم، وسجل 21 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وبلغت تكلفة عقد الاتحاد مع بريجوفِيْتش 10 ملايين يورو بحسب موقع “ترانسفِيْرماركت” أي ما يقارب 40 مليون ريال.

اقرأ أيضا …

تقدم مثير فِيْ المفاوضات مع مسعود والاتحاد وعاصمي يدخل فِيْ الصفقة

مدربو ميركاتو “الأوروبيون” .. تلبية اتفاقيات النصر والاتحاد والوحدة

الاتحاد يتفاوض مع نجم الدوري الإنجليزي. مفاجأة القديس العظيمة