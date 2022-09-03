بريد ديوان الخدمة المدنية الجديد CSC الكويت 2022 ، اتاحت الحكومة داخل دولة الكويت العمل على تقديم التطبيق الذي يتعلق بتقديم العديد من الخدمات المدنية للمواطنين وهو ديوان الخدمة المدنية ، والذي يمكن للمواطنين العمل على تنزيل تطبيق الخاص به عبر الأجهزة الجوال المحمولة في دولة الكويت للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المكتب والمتعلقة بتوظيف الموارد البشرية ، تابعوا معنا للتعرف على بريد ديوان الخدمة المدنية الجديد CSC الكويت 2022 .

بريد ديوان الخدمة المدنية الجديد

يعتبر بريد ديوان الخدمة المدنية الجديد أحد الأنظمة المتكاملة الناشئة ضمن مشاريع الحكومة الإلكترونية التي تتبناها دولة الكويت في الوقت الحاضر، ضمن رؤية “كويت جديدة” بهدف تسهيل المعاملات الحكومية، وخاصة لموظفي الحكومة. في دولة الكويت. من خلال هذه الخدمة تم إنشاء بريد إلكتروني لكل موظف. عامل في القطاع الحكومي بدولة الكويت، ليستفيد الموظف من عدد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام الإلكتروني، مثل خدمة الاستعلام عن فترة تحويل الراتب، ومعرفة الإجازات والبدلات الشهرية، والعديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها البريد الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية الجديد لعام 2022 م والتي تهم جميع العاملين في القطاع الحكومي، والجدير بالذكر أن المعلومات البريدية تستخدم لتسجيل الدخول إلى الجهاز المدني. تطبيق مكتب الخدمة دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد.

النظم المتكاملة لخدمات ديوان الخدمة المدنية

يوفر ديوان الخدمة المدنية أنظمة متكاملة عددًا من الخدمات الإلكترونية، حيث يستفيد جميع موظفي القطاع الحكومي من هذه الخدمات، ومن أبرزها ما يلي

الحصول على البيانات الأساسية المتعلقة بكافة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي داخل دولة الكويت.

الاطلاع على جميع عناوين البريد الإلكتروني التابعة لديوان الخدمة المدنية في الكويت.

الاستفادة من خدمة الاطلاع على الراتب ومعرفة تفاصيله.

معرفة المعلومات المتعلقة بالإجازات مثل “تاريخ ومدة كل إجازة”.

معرفة رقم ديوان الخدمة المدنية.

البريد الإلكتروني ديوان الخدمة المدنية الحساب الجديد

يمكن لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي التسجيل لأول مرة في ديوان الخدمة المدنية للأنظمة المتكاملة باتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب الحصول على كلمة مرور تسجيل الدخول عن طريق الاتصال بالرقم (88 88 82).

بعد الحصول على كلمة المرور ؛ اذهب إلى رابط البريد الإلكتروني للأنظمة المتكاملة لمكتب الخدمة المدنية مباشرة “”.

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية للموقع.

أدخل البيانات التي يطلبها النظام ومنها اسم االمستخدم. رقم المدني رمز التحقق.

اختيار رمز “تعريف اسم المستخدم” للحصول على جميع بيانات الدخول لديوان الخدمة المدنية.

دخول ديوان الخدمة المدنية

يمكن لموظفي القطاع الحكومي في دولة الكويت تسجيل الدخول إلى نظام “أنظمة ديوان الخدمة المدنية المتكاملة” على النحو التالي

التوجه مباشرة لديوان الخدمة المدنية الكويتي.

اختر علامة تبويب (تسجيل الدخول).

كتابة الرقم المدني.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق “أدخل”.

يتم تسجيل دخول الموظف إلى حساب الموظف والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها موقع النظام.

ديوان الخدمة المدنية الكويتي لمعرفة ميزان الاجازات

يتم استخدام خدمة الإفصاح عن تفاصيل رصيد الإجازات من خلال ديوان الخدمة المدنية، الأنظمة المتكاملة، البريد الإلكتروني، بالصيغة الإلكترونية، على النحو التالي

دخول رابط الديوان “”.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق “الخدمات الآلية”.

اختر خدمة “الإجازات”.

سيتم عرض تفاصيل إجازة الموظف الحكومي.

الاستعلام عن رواتب ديوان الخدمة المدنية

خدمة الإفصاح عن الرواتب هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية الكويتي، حيث يمكن للموظف الحصول على إثباتات توضح الراتب وتاريخ الصرف والمكافآت وغير ذلك الكثير فيما يتعلق بالراتب. يمكنك معرفة تفاصيل الراتب باتباع الخطوات التالية

دخول ديوان الخدمة المدنية.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الموظف.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة البيانات الخاصة بي.

اضغط على (البيانات المالية).

ستظهر جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.

حجز مواعيد ديوان الخدمة المدنية

يمكن للأشخاص المعنيين حجز موعد في ديوان الخدمة المدنية الكويتي من خلال ما يلي

الدخول على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.

تسجيل الدخول، ثم الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

تحديد نوع التعيين لكل “شركات أو أفراد”.

انقر على أيقونة “التالي”.

أدخل الرقم المدني.

أضف البيانات والمعلومات المطلوبة.

الضغط على خدمة “حجز موعد”.

اضبط الوقت والتاريخ.

انقر على أيقونة “الحجز”.

انقر على أيقونة تأكيد الحجز.

سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على الرمز الشريطي، والذي سيظهر للموظف المسؤول عند الحضور في الوقت المحدد.

ديوان الخدمة المدنية الكويتي رقم

يتم التواصل مع ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت من خلال أرقام الاتصال التالية

الرقم الآلي لديوان الخدمة المدنية 131

رقم ديوان الخدمة المدنية الموحد 18 28888

رقم الواتساب الخاص بديوان الخدمة المدنية 00 96 52 23 33 66 8

رابط تويتر لديوان الخدمة المدنيةCsc_Kw.

رابط انستجرام لديوان الخدمة المدنية ““.

البريد الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية [email protected]

رابط بريد خدمة بريد الكويت الجديد CSC 2022

يمكن لجميع موظفي الحكومة الوصول إلى رابط بريد CSC الكويت 2022 الجديد وتسجيل الدخول إلى حساب الموظف للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد للموظف داخل دولة الكويت.

بريد ديوان الخدمة المدنية الجديد CSC الكويت 2022 ، يعد الديوان الذي يقدم الخدمات المدنية للمواطنين داخل الكويت ، حيث يقدم الخدمات الالكترونية للأشخاص العاملين في المجال الحكومي ، ويأتي ذلك كرؤية لتخفيف وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة الى التوجه الى مقرات الحكومة .