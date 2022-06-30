بريطانيا تؤكد مواصلتها التجارة مع الصين

أكدت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها ستستمر فِيْ التجارة مع الصين، لكن مع الحرص على عدم الاعتماد عليها استراتيجيا.

بينما يعاني العالم من أزمة سلاسل التوريد المتراكَمْة بسبب الصراع على انتشار فِيْروس كورونا، أصبح من الواضح بشكل مؤلم مدى ضعف الاقتصاد العالمي أمام الاضطرابات الوطنية أو حتى الإقليمية، خاصة إذا حدثت فِيْ الصين، وهِيْ المورد العالمي الأول للبضائع فِيْ العالم.

على مدى العقود القليلة الماضية، نمت الصين لتصبح مركز التصنيع فِيْ العالم وأكبر مصدر للسلع بهامش كبير، مما حولها من سوق ناشئة إلَّى قوة اقتصادية عظمى.

وفقًا لآخر تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عَنّْ صندوق النقد الدولي، تمثل الصين 18.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بناءً على مقياس تعادل القوة الشرائية (PPP). هذا ارتفاع من 8.1٪ فقط قبل عقدين من الزمن، عَنّْدما كانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقدمين بأميال على الناتج الاقتصادي للصين.