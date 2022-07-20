بريطانيا تبدأ محادثات تجارة حرة مع إسرائيل

بدأت بريطانيا محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل يوم الأربعاء بهدف تعزيز العلاقات فِيْ قطاع الخدمات والتكنولوجيا مع سعيها لاتفاقات تجارية جديدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

قالت بريطانيا إن اتفاقية التجارة الحالية بين البلدين تستند إلَّى اتفاقية أوروبية قديمة لا تتضمن بنودا محددة بشأن الخدمات، مضيفة أن حجم العلاقات التجارية فِيْ الوقت الحالي يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) سنويا.

قالت وزيرة التجارة آن ماري تريفِيْليان “إن المملكة المتحدة وإسرائيل قوتان كبيرتان وفقًا للمعايير فِيْ خدمات التكنولوجيا الفائقة، لكن علاقتنا التجارية الحالية تستند إلَّى اتفاقية من عام 1995، قبل أن تعمل الهُواتف الذكية والإنترنت والخدمات الرقمية على تغيير الاقتصاد العالمي. . ”

وأضافت “الجمع بين قوة اقتصاداتنا فِيْ اتفاق تجاري جديد سيعزز التجارة ويدعم الوظائف ويساعد فِيْ الارتقاء بعلاقتنا الاقتصادية إلَّى المستوى التالي”.

وقالت بريطانيا إن الصفقة قد تعزز صادرات الخدمات البريطانية بما يصل إلَّى 78 مليون جنيه استرليني وتفِيْد أكثر من 6000 شركة.