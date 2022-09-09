بريطانيا تدخل عهداً جديداً فِيْ غمرة أزمة طاقة طاحنة.. هل تنجح خطة تراس

سرعان ما تنفس البريطانيون الصعداء بعد خطة تيراس لتجميد فواتير الطاقة، حتى بدأت حقبة جديدة فِيْ بريطانيا بملك جديد وهدف طموح يتمثل فِيْ أن تصبح مصدرًا للطاقة بحلول عام 2040. هل سيتحقق ذلك

بعد 48 ساعة فقط من تولي ليز تيراس منصبه، أعلن رئيس الوزراء الجديد عَنّْ خطة بمليارات الدولارات لمعالجة أزمة الطاقة التي تهدد البلاد، والتي تشمل وضع حد لفواتير الطاقة عَنّْد 2500 جنيه إسترليني لمدة عامين، وللشركات لمدة ستة أشهر، مع إمكانية لتقديم الدعم لمعظم القطاعات التي تعاني من ضائقة مثل الضيافة.

وتقدر فاتورة الخطة الإجمالية بنحو 100 مليار جنيه لكن التكلفة النهائية تعتمد بشكل كبير على تحركات أسعار الغاز فِيْ الأسواق العالمية.

تعتزم الحكومة البريطانية سداد فواتير شركات الطاقة من خلال قروض تضمنها مقابل قيام الشركات بتثبيت فواتير التدفئة بالسقف المحدد، بالإضافة إلَّى آلية سيولة بقيمة 40 مليار جنيه مقدمة من الخزانة بالشراكة مع بنك إنجلترا للمساعدة. شركات الطاقة التي تعاني من مشاكل مالية.

وقال تيراس إن الخطة ستلغي 5٪ من التضخم، وستدعم النمو الاقتصادي من خلال تحفِيْز الإنفاق الاستهلاكي.

لم يكن ترس راضيًا عَنّْ ذلك. وترى أن الحرب الروسية الأوكرانية وراء هذه الأزمة، الأمر الذي يتطلب إجراءات جريئة، بحسب قولها، لتجنب تكرار أزمة الأسعار فِيْ المستقبل.

وعلى رأس هذه الإجراءات، إعادة النظر فِيْ مصادر الطاقة ورفع الحظر عَنّْ استخراج النفط الصخري، بالإضافة إلَّى تقديم أكثر من 100 رخصة جديدة للتنقيب عَنّْ النفط والغاز فِيْ بحر الشمال، لزيادة توليد الطاقة محليًا بهدف طموح يتمثل فِيْ تصبح بريطانيا دولة مصدرة للطاقة بحلول عام 2040.

بدورها جددت المعارضة دعمها للخطة، لكنها انتقدت إصرار الشرفة على رفض فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات الطاقة.