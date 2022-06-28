بريطانيا تسعى لتقييد واردات الصلب لحماية الصناعة المحلية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن لندن تبحث سبل الحماية في اتجاه يجعلها في صراع مع منظمة التجارة العالمية.

وتسعى لندن لإنعاش صناعات قطاع الصلب البريطاني الذي كان يتقلص في الحجم في العقود الأخيرة ويتعرض لضغوط كبيرة من الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة.

قدمت الحكومة دعمًا ماليًا للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، بما في ذلك قطاع الصلب، لكن جونسون أشار إلى أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات التي قد تشكل انتهاكًا لالتزامات البلاد تجاه منظمة التجارة العالمية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ولدى سؤاله عن تقارير عن استعداده لخرق قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جديدة، قال جونسون في قمة مجموعة السبع في ألمانيا “في المملكة المتحدة لدينا نظام لا يعطي الأفضلية لصناعتنا” على عكس الدول الأخرى.

وأضاف جونسون “نحتاج إلى تزويد قطاع الصلب البريطاني بطاقة أقل تكلفة وكهرباء أقل تكلفة للأفران عالية الحرارة”.

وأضاف “لكن حتى نتمكن من إصلاح هذا، أعتقد أنه من المنطقي أن يتمتع قطاع الصلب في المملكة المتحدة بنفس الحماية”، مشيرًا إلى أن جميع قطاعات الصلب الأوروبية دون استثناء محمية.

“الصعوبة هي هل من الممكن القيام بذلك والبقاء في منظمة التجارة العالمية” وقال جونسون، مضيفًا “هذه خيارات صعبة علينا القيام بها”.

وبحسب صحيفة “صنداي تلغراف”، يسعى جونسون إلى وضع سقف لاستيراد الصلب من عدة دول نامية وتوسيع الرسوم المفروضة على الدول المتقدمة والصين.

ويواجه جونسون صعوبات في بريطانيا بعد تكبده خسارتين في انتخابات فرعية أجريت هذا الأسبوع. في مدينة ويكفيلد الصناعية السابقة، عاد المقعد التمثيلي إلى حزب العمل، مع العلم أنه في انتخابات 2022 تم نقله إلى المحافظين بعد أن بقي لعقود من أجل العمل.