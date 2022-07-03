بريطانيا تعفِيْ 2.2 مليون مواطن من الضرائب لمساعدتهم على مواجهة الغلاء

تعتزم بريطانيا تطبيق نظام الإعفاء الضريبي، وهُو الأكبر منذ 10 سنوات، ليتم تطبيقه دفعة واحدة، ويغطي ما يقرب من 2.2 مليون مواطن.

يهدف الإجراء إلَّى مساعدة البريطانيين فِيْ مواجهة ارتفاع الأسعار وتضخم تكلفة المعيشة فِيْ البلاد، وفقًا لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وريشي سوناك، وزير الخزانة.

وفِيْ مقال مشترك لصحيفة ذا صن يوم الأحد، قال الاثنان إن الخفض هُو “أكبر تخفِيْض ضريبي لمرة واحدة منذ عقد”.

إجراءات كبيرة

وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية بي بي ميديا ​​، أضاف جونسون وسناك أن التخفِيْض الضريبي التاريخي سيصل إلَّى 6 مليارات جنيه إسترليني فِيْ القيمة ويعفِيْ 2.2 مليون شخص من دفع “أي تأمين وطني أو ضريبة دخل على أرباحهم بالكامل”، مع تراجع التأمين الوطني. لـ “حوالي 70٪ من الموظفِيْن البريطانيين.

قال رئيس الوزراء والمستشار إنه عَنّْدما يرتفع عتبة التأمين الوطني يوم الأربعاء، فإنه سيوفر ما يصل إلَّى 330 جنيهًا إسترلينيًا (400 دولار) سنويًا لنحو 30 مليون موظف بريطاني.

وأشاروا إلَّى المليارات التي تخطط الحكومة لإنفاقها لتخفِيْف التضخم من خلال توفِيْر إعفاء لفواتير ضرائب المجالس المحلية ورسوم الوقود الإضافِيْة وتكاليف الطاقة.

يأتي ذلك بعد أن نفى رئيس الوزراء أن حكومته “راضية” عَنّْ ارتفاع التضخم، قائلاً إن “تكلفة الحرية تستحق الدفع دائمًا” وسط ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا.

التضخم فِيْ بريطانيا

ارتفع معدل التضخم فِيْ بريطانيا فِيْ مايو الماضي، ووصل إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا، عَنّْد 9.1٪، مدعومًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقًا لبيانات رسمية.

وأشار المكتب الوطني البريطاني للإحصاء إلَّى أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية مقارنة بانخفاضها قبل عام مضى ساهم فِيْ زيادة كبيرة فِيْ التضخم”.

وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.7٪ على أساس شهري فِيْ مايو.

فِيْ ذلك الوقت، أكد سوناك أن الحكومة تبذل كل ما فِيْ وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال سوناك “نحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار”.

وأضاف “يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى الطويل”.

يتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يصل التضخم إلَّى 11٪ فِيْ أكتوبر.