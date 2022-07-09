بريطانيا تفقد السيطرة.. جمعيات الإعانة على رادار الإفلاس

فِيْ خضم أسوأ أزمة تكلفة معيشية فِيْ بريطانيا، يتدفق آلاف الأشخاص إلَّى مراكز الإغاثة ويوزعون مساعدات غذائية “إنقاذ”.

ولكن مع تزايد الضغوط التضخمية على الاقتصاد البريطاني، فهل ستستفِيْد الجمعيات والمراكز من الصمود

برادفورد هُو الأكثر معاناة

يتلقى المواطنون البريطانيون إعانات حكومية مختلفة تصل إلَّى 900 جنيه إسترليني شهريًا، ولكن قد لا يتبقى منها شيء بعد سداد الالتزامات الأساسية ؛ لشراء المواد الغذائية. لذا؛ يتدفق العديد من سكان برادفورد فِيْ شمال إنجلترا إلَّى مركز توزيع المساعدات الغذائية لتلقي الحصص الغذائية التي توصف بأنها “إنقاذ”.

تضاعف عدد المستفِيْدين من مركز توزيع المساعدات الغذائية فِيْ برادفورد مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، بعد أن أدى الارتفاع السريع فِيْ أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلَّى زيادة عدد البريطانيين الذين يواجهُون صعوبات معيشية.

وفقًا لأحدث مؤشر حكومي للفقر تم نشره فِيْ عام 2022، تحتل منطقة برادفورد الكبرى، سادس أكبر منطقة حضرية فِيْ إنجلترا، المرتبة الخامسة فِيْ قائمة المناطق الأكثر حرمانًا من الدخل والسادسة فِيْ قائمة المناطق الأكثر حرمانًا من العمالة على مستوى البلاد. هذا يجعلها تتأثر بشدة بالوضع الحالي.

إلَّى متى ستبقى جمعيات ومراكز المساعدة

يعد الطلب المتزايد على مراكز توزيع المساعدات الغذائية من أبرز مؤشرات الأزمة الحالية فِيْ بريطانيا.

وقالت الجمعية الخيرية “Trassel Trust” إن أكثر من 1400 مركز تابع لها وزعت 2.1 مليون حصة العام الماضي، منها 830.000 للأطفال، بزيادة قدرها 14٪، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

يعمل مركز الجمعية فِيْ برادفورد ثلاثة أيام فِيْ الأسبوع وتديره مؤسسة كنسية محلية، وهُو قادر على تزويد الناس بثلاث حصص فقط فِيْ ستة أشهر بالنظر إلَّى حجم الطلب.

وتشمل هذه المنتجات مثل الحبوب والحساء المعلب واللحوم والأسماك والمعكرونة والصلصات والخضروات والبسكويت والسكر والشاي والقهُوة.

تم افتتاح المركز فِيْ عام 2011، وهُو واحد من حوالي ثلاثين مركزًا لتوزيع الإعانات الغذائية المجانية يعمل حاليًا فِيْ المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة، ويقدم حاليًا دعمًا غذائيًا لنحو ألف شخص كل شهر؛ وفقًا لمديره جوزي بارلو.

مساعدة حكومية كبيرة

فِيْ مايو، أعلنت الحكومة عَنّْ حزمة مساعدات كبيرة إضافِيْة بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) للفئات الأكثر تضرراً، مع توقع ارتفاع فواتير الطاقة لشهر أكتوبر بنسبة 42 فِيْ المائة.

وسيتم تحويل 75٪ من هذه الأموال لمتلقي الإعانات الحكومية بواقع 650 جنيها لتغطية “تكاليف المعيشة” للغالبية و 300 جنيها للمتقاعدين و 150 جنيها لمستحقي الإعاقة.

وبحسب البيانات الأخيرة لدراسة نشرها البرلمان البريطاني على موقعه على الإنترنت فِيْ يونيو 2022، قدمت الحكومة البريطانية دعما للأسر البريطانية بمبلغ 37 مليار جنيه استرليني خلال أشهر مارس وأبريل ومايو.

من هذا الدعم، دفعت 400 جنيه إسترليني لكل أسرة لدعم تكاليف الطاقة، و 650 جنيهًا إسترلينيًا للمواطنين الذين يتلقون مزايا حكومية، و 300 جنيهًا إسترلينيًا للمتقاعدين، و 150 جنيهًا إسترلينيًا لكل أسرة تعيش فِيْ مساكن مجلس للفقراء.

وفقًا لمكتب الإحصاء البريطاني، اشتكى 88 ٪ من السكان البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عَنّْ 18 عامًا من غلاء المعيشة. تعمل الحكومة على رفع الدعم للفقراء من خلال دعم تكاليف الطاقة بنسبة 82٪ ثم زيادتها إلَّى 90٪.

تسارع التضخم

لكن هذه المساعدة لا يمكن أن تهدئ مخاوف الناس من أن الأسوأ فِيْ المستقبل. بلغ معدل التضخم 9.1٪ فِيْ مايو 2022 ؛ ما الذي من شأنه أن يطغى على أي مساعدات إضافِيْة.

يعد معدل التضخم الأعلى منذ 40 عامًا، مما يعَنّْي عمليًا تقلص الأجور بالقيمة الحقيقية بنسبة 4.8٪ عَنّْد خصم معدل التضخم من الزيادة الفعلية فِيْ الأجور.

قد لا يتوقف الضغط الأكبر فِيْ فصل الشتاء المقبل فقط، بل سيتفاقم خلال فترة عيد الميلاد مع الصعوبات التي تواجهها العائلات، خاصة فِيْ تقديم الهدايا وإعداد الطعام.

منذ اندلاع الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا وتداعيات العقوبات الاقتصادية على موسكو، واجه المواطن البريطاني ارتفاعًا فِيْ أسعار المواد الغذائية والوقود، حيث ارتفعت فواتير الغاز والكهرباء بنسبة 57 فِيْ المائة، على الرغم من وعود الشركة الحكومية بذلك. ينظم أسعار الطاقة.

وفقًا للبيانات الواردة فِيْ دراسة البرلمان البريطاني، ارتفعت تكلفة المعيشة فِيْ بريطانيا بنسبة 5.9٪ فِيْ المتوسط ​​هذا العام إلَّى أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا، لكن بالتأكيد تكلفة المعيشة فِيْ لندن أعلى بكثير من بقية بريطانيا.

وبحسب الدراسة، فإن تكلفة المعيشة مقارنة بالأجور أعلى مما كانت عليه فِيْ أي وقت منذ عام 1982. وتشير الدراسة إلَّى أن فاتورة الطاقة لعائلة فِيْ بريطانيا زادت بنسبة 95٪ بين أبريل 2022 وأبريل 2022. وارتفعت فاتورة الكهرباء بمقدار 54 ٪.

وبحسب شركة “Ovsion” التي تنظم إجراءات الطاقة فِيْ بريطانيا، ارتفعت تكلفة فاتورة الطاقة السنوية للأسر البريطانية من 1277 جنيهًا إسترلينيًا إلَّى 1971 جنيهًا إسترلينيًا. وتتوقع Ofvision أن ترتفع الفاتورة إلَّى 2800 جنيه إسترليني فِيْ أكتوبر.

بالإضافة إلَّى تكاليف التدفئة والإنارة، يواجه المواطن هذا الصيف زيادة فِيْ أقساط قروض الرهن العقاري بسبب ارتفاع معدل الفائدة. رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلَّى 0.75٪ فِيْ يونيو.

يؤدي تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلَّى مضاعفة تكاليف السلع الاستهلاكية المستوردة وزيادة فاتورة الإجازة للمواطنين البريطانيين الذين يخططون لقضاء إجازتهم الصيفِيْة خارج بريطانيا.

هل ستقع بريطانيا فِيْ الركود

كان النمو الاقتصادي منخفضًا فِيْ الأشهر الأخيرة، وبدا أن أزمة تكلفة المعيشة حقيقية جدًا للكثيرين. يكاد يكون من المؤكد أن التضخم سيتجه إلَّى رقم مزدوج بحلول الخريف، لكن من المفترض أن يستقر فِيْ وقت لاحق من هذا العام قبل أن ينخفض ​​بسرعة بعد ذلك، ما لم تقطع روسيا إمدادات الطاقة إلَّى أوروبا.

ولكن هناك صندوق حرب، إذا جاز التعبير، تكون فِيْه الموارد المالية للأسر البريطانية جيدة، وفِيْ الواقع هِيْ الأفضل نسبيًا بين جميع الاقتصادات الكبرى حيث تراكَمْت مدخرات تصل إلَّى 200 مليار جنيه إسترليني أثناء الوباء. من الواضح أن حَقيْقَة أن هذه المدخرات لم يتم استغلالها بعد كانت دليلًا على مخاوف المستهلكين، خاصة وأن أسعار المساكن آخذة فِيْ الارتفاع.

عادة فِيْ مثل هذا السيناريو الحميد، سيضيف إنفاق التجزئة بقوة إلَّى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبلومبرج. أيضًا، تتغذى هذه السلبية على الإنفاق على نفسها، ولكن فِيْ مرحلة ما سوف تنعكس وتعطي دفعة صحية أعلى لأي انتعاش اقتصادي.