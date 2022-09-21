كشفت الحكومة البريطانية النقاب عَنّْ خطة إنقاذ بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لمساعدة الشركات فِيْ دفع فواتير الطاقة هذا الشتاء، وسط ارتفاع الأسعار الذي يهدد بإغلاق العديد من الشركات.

وبموجب الخطة، التي أعلنت فِيْ بيان يوم الأربعاء، ستضع الحكومة حدا لأسعار الطاقة بالجملة التي تغذي عقود الغاز والطاقة للشركات لمدة ستة أشهر. بعد ذلك، ستحدد الة ما إذا كانت هناك حاجة إلَّى استمرار الدعم للقطاعات المستهدفة.

وأكدت الحكومة أن سقف الشركات هُو 21.1 بنسًا للكيلوواط / ساعة للكهرباء و 7.5 بنس للغاز. من شأن ذلك أن يفرض خصمًا بنحو 50 فِيْ المائة على عقود الكهرباء الشتوية و 25 فِيْ المائة على عقود الغاز للشهر المقبل، لكن الخصم الدقيق يعتمد على توقيت الاتفاق على العقد.

وتحاول الحكومة حماية الشركات البريطانية من أسوأ آثار الزيادة منذ أن قطعت روسيا تدفقات خطوط الأنابيب إلَّى أوروبا بعد أن فرضت عقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا فِيْ فبراير شباط.

تأتي حزمة اليوم، التي قد تكلف حوالي 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار)، بالإضافة إلَّى مخطط منفصل بقيمة 130 مليار جنيه لمساعدة العائلات فِيْ فواتير الكهرباء والغاز.