ووصفت المعارضة فِيْ بريطانيا خطط الحكومة لاستثمار نحو 66 مليار دولار لوقف تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة فِيْ البحر بأنها “مزحة قاسية”.

تعتزم الحكومة البريطانية وقف تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلَّى البحر بحلول عام 2050، باستثمارات ضخمة ستعكس ارتفاع الأسعار على المستهلكين، بحسب ما أعلن وزير البيئة يوم السبت.

من المقرر أن تستثمر شركات توزيع المياه نحو 56 مليار جنيه مصري (66 مليار دولار) لتجديد شبكات تصريف المياه، تماشيا مع خطة حكومية عُرضت الجمعة.

وقال الوزير جورج يوستيس لراديو بي بي سي 4 إن القضية كانت “إحداث ثورة فِيْ نظام تصريف المياه لدينا”، مشيرًا إلَّى أن النظام الحالي، القائم على حوالي 15 ألف مجرى مائي يصب فِيْ البحر، “موروث من البنية التحتية للعصر الفِيْكتوري”. إلَّى القرن التاسع عشر.

يمكن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة بكَمْيات كبيرة فِيْ البحر عَنّْد انسداد شبكات الصرف الصحي بسبب الأمطار الُغُزيرة، كَمْا حدث الأسبوع الماضي.

فِيْ ذروة الصيف، تم حظر السباحة فِيْ العديد من الشواطئ فِيْ بريطانيا بسبب المخاطر الصحية.

وتتهم فرنسا بريطانيا بتلويث البحر

حذر رئيس منطقة أو دو فرانس (شمال فرنسا) كزافِيْيه برتران، الجمعة، الحكومة يوم الجمعة من تدفق مياه الصرف الصحي البريطانية غير المعالجة إلَّى بحر المانش والشمال، مؤكدا أنها “كارثة بيئية” تفاقمت. منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال برتراند، فِيْ رسالة وجهها إلَّى وزير الدولة لشؤون البحار، هِيْرفِيْه بيرفِيْل، إن “الصور التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام الدولية تظهر تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة من شواطئ المملكة المتحدة، والتي تتدفق بكثرة إلَّى القنال الإنجليزي والقناة الإنجليزية. بحر الشمال.”

وأضاف أن هذا “مصدر قلق كبير بسبب التلوث الذي يسببه”.

من جانبه، أكد يوستيس، أن الحكومة البريطانية الحالية، التي لم يبق أمامها سوى أيام قليلة قبل أن يعين حزب المحافظين خليفة لبوريس جونسون بحلول الخامس من سبتمبر، كانت أول من تناول هذه القضية بجدية، بحسب الأخبار الفرنسية. وكالة “فرانس برس”.

وقال يوستيس “السبب وراء تأجيل الحكومات، سواء برئاسة حزب المحافظين أو حزب العمال، لهذا القرار لعقود هُو التأكد من أن فواتير المياه منخفضة. وهذا سبب مفهُوم”.

وفقًا لخطة الحكومة، بحلول عام 2035، يجب على شركات توزيع المياه ترميم مجاري الصرف الصحي حول مناطق السباحة، وبحلول عام 2050 أنابيب أخرى.

وتشير التقديرات إلَّى أن التكلفة الإضافِيْة للمستهلكين ستبلغ حوالي 12 جنيهاً فِيْ السنة لكل أسرة بحلول عام 2030 و 24 جنيهاً بحلول عام 2050.

ووصفت المعارضة هذه الخطة بأنها “مزحة قاسية”، مشيرة إلَّى أن 325 ألف خط أنابيب سيستمر فِيْ ضخ مياههم فِيْ البحر أو النهر بحلول عام 2050.