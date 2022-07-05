بريطانيا نبحث بدائل بينها نهر الدانوب لإخراج الحبوب من أوكرانيا

وقال يوم الإثنين، إنه سيتعين التفكير فِيْ طرق بديلة لإخراج الحبوب العالقة من أوكرانيا، بما فِيْ ذلك عبر نهر الدانوب فِيْ أوروبا، إذا لم يكن من الممكن استخدام مضيق البوسفور التركي لنقلها.

وأضاف جونسون مخاطبًا البرلمان “الأتراك لا غنى عَنّْهم تمامًا لهذه المشكلة. إنهم يبذلون قصارى جهدهم … الأمر يعتمد على موافقة الروس على إخراج تلك الحبوب”.

وأضاف “سيتعين علينا التفكير بشكل متزايد فِيْ وسائل بديلة لنقل تلك الحبوب من أوكرانيا إذا لم نتمكن من استخدام الطريق البحري، إذا لم نتمكن من استخدام مضيق البوسفور”.

قالت تركيا إنها أوقفت سفِيْنة شحن ترفع العلم الروسي قبالة ساحلها على البحر الأسود وتحقق فِيْ مزاعم أوكرانية بأنها كانت تحمل حبوبا مسروقة.

أخبر جونسون المشرعين أن هناك حلولاً لا تشمل وجود سفن حربية بريطانية أو غيرها فِيْ البحر الأسود.

قال جونسون “ما نبحث عَنّْه أيضًا هُو إمكانية استخدام النهر، نهر الدانوب على وجه الخصوص، أو استخدام السكك الحديدية لمحاولة إخراج الحبوب بكَمْيات أقل مما يمكننا باستخدام قافلة ضخمة عبر البحر الأسود”. . “نحن نبحث فِيْ جميع الخيارات الممكنة”.