بريل المواعين زى الجاهز بدون تكاليف وبدون ما ينشف ايديكى اصنعية فى منزلك بحرفِيْة وجودة عالية ورغوة كثيفة خليكى ناصحة وموفرة

قم بتعبئة العبوات الجاهزة على أنها مسبقة الصنع بدون تكاليف وبدون تجفِيْف يديك اصنع الصابون السائل فِيْ المنزل لتوفِيْر المال، نظرًا لارتفاع الأسعار والظروف اقتصادي إن الصعوبة التي يعاني منها الكثير من الأفراد سواء كانوا من الطبقة المتوسطة أو الفقراء أصبحت الاستفادة من كل شيء فِيْ المنزل بطريقة صحيحة تجعله يعيد استخدامه ويوفر المال اللازم للشراء من خلال الأسطر التالية. تعلم كيفِيْة صنع الصابون السائل فِيْ المنزل.

قم بتعبئة العبوات الجاهزة على أنها مسبقة الصنع بدون تكاليف وبدون تجفِيْف يديك

سواء كنت تريد صابونًا سائلًا للاستحمام أو صابونًا سائلًا لغسل اليدين، فهذه هِيْ الطريقة الصحيحة للقيام بذلك فِيْ المنزل.

المكونات

500 جرام من حامض السلفونيك المتوفر فِيْ متاجر المنظفات.

أربعة لترات من الماء.

كَمْية كافِيْة من الجلسرين.

زيت أساسي حسب الرغبة (نختار أي رائحة من الزيوت العطرية)

لون صناعي حسب الرغبة ويفضل أن يكون أبيض.

2 وعاء زجاجي يكفِيْ لتحضير الكَمْية.

50 جرام من البوتاسيوم.

كيفِيْة صنع الصابون السائل بالمنزل

فِيْ المقام الأول، يجب أن نشير إلى أن استخدام القفازات لليدين فِيْ حالة الاتصال المباشر مع هذه المواد أمر لا مفر منه، حيث قد يكون هناك بعض الخطر من ملامسة الجلد. واليدين .

. نضيف 2 لتر من الماء مع خمسين جرام من البوتاسيوم ثم نحرك جيدا حتى تكتمل عملية إذابة البوتاسيوم فِيْ الماء.

ثم نستخدم الحاوية الأخرى ونضيف حمض السلفونيك مع ليترين المتبقيين من الماء.

نبدأ بتسخين كلا الخليطين، ثم نتركهما يبردان ثم نضيف الخليطين شيئًا فشيئًا إلى بعضهما البعض.

فِيْ النهاية نضيف الجلسرين والمادة العطرية الحبيبية.

كيفِيْة صنع الصابون ببقايا الصابون.

تعتبر هذه الطريقة من أرخص الطرق وأسهلها للحصول على صابون سائل لجميع الأغراض ويمكن إنتاجها على النحو التالي

المكونات

زجاجة ضغط فارغة.

قطع الصابون المستعملة.

كَمْية كافِيْة من عصير الليمون.

جلسيرين؛

عصير الليمون.

كَمْية كافِيْة من الماء الساخن.

مبشرة تستخدم لبشر الخضار.

طريقة