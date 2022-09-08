بزيادة 921 مليار جنيه.. ودائع عملاء بنوك مصر تقفز لمستوى قياسي

زادت ودائع المصريين فِيْ البنوك العاملة فِيْ القطاع المصرفِيْ المصري بنحو 921 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عَنّْ البنك المركزي المصري.

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عَنّْ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عَنّْ ارتفاع إجمالي ودائع عملاء القطاع المصرفِيْ إلَّى 7.3 تريليون جنيه نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 6.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي 2022. زيادة 921.6 مليار جنيه.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي، فقد تم تقسيم الودائع بين ودائع حكومية بقيمة 1.4 تريليون جنيه وودائع غير حكومية بقيمة 5.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وأوضح البنك المركزي أن الودائع الحكومية تتوزع بين 1.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 205 مليار جنيه بالعملات الأجنبية. وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 5 تريليونات جنيه، وبلغت بالعملات الأجنبية 860 مليار جنيه.

تتنافس البنوك فِيْ مصر على جذب عملاء جدد من خلال طرح أدوات الاستثمار وشهادات الادخار بعوائد ثابتة متنوعة تصل إلَّى 14٪ فِيْ بعض البنوك بشهادات الادخار الثلاثية، فِيْ ظل معدلات التضخم المرتفعة فِيْ مصر على خلفِيْة ارتفاع أسعار السلع والخدمات محليًا وعالميًا.

أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، أن معدلات التضخم السنوية سترتفع إلَّى 16.7 فِيْ المائة بنهاية أغسطس 2022، مقابل 15.6 فِيْ المائة فِيْ يوليو الماضي.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الشهري بلغ 0.6 بالمئة فِيْ نهاية أغسطس.

وبحسب بيانات حكومية صادرة عَنّْ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، فقد سجلت معدلات التضخم السنوية لشهر أغسطس 14.6 فِيْ المائة، مسجلة أعلى مستوى لها فِيْ أربع سنوات، مقابل 13.6 فِيْ المائة فِيْ يوليو الماضي.

وجاء ارتفاع التضخم بعد ارتفاع أسعار الخضار والخبز والحبوب والدخان والنقل رغم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن.

معدلات التضخم الحالية هِيْ الأعلى منذ نوفمبر 2022.

انخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، مع ارتفاع تكاليف الاستيراد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي انعكس فِيْ ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية فِيْ مصر، وكذلك ارتفاع أسعار البترول. المنتجات، وخاصة الديزل.

رفعت الحكومة المصرية سعر المازوت لأول مرة منذ 2022 بنحو 50 قرشا فِيْ يوليو الماضي، ليصل إلَّى 7.25 جنيه، ليعكس أسعار النقل الفردي والجماعي، وكذا تكلفة نقل البضائع والمواد الغذائية.