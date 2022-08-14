بسبب الإقبال.. الحكومة المصرية تطرح 19 ألف قطعة أرض جديدة بمدن الصعيد

دفع الطلب المتزايد على حجوزات الأراضي فِيْ صعيد مصر، الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان إلَّى طرح 19 ألف قطعة أرض سكنية جديدة كَمْرحلة تكَمْيلية.

فِيْ يونيو الماضي، عرضت الحكومة 3677 قطعة أرض سكنية فِيْ صعيد مصر، لكن تم تقديم 22000 طلب شراء لشرائها ودفعوا رسوم حجز جسيمة، مما دفع وزارة الإسكان إلَّى تقديم تكَمْلة جديدة لـ 19 ألف قطعة سكنية فِيْ صعيد مصر.

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان فِيْ مصر، إنه تقرر طرح 19 ألف قطعة أرض كعرض تكَمْيلي للأراضي السكنية فِيْ مدن الصعيد المعلن عَنّْها سابقًا، وذلك لتلبية احتياجات سكان صعيد مصر. الذين يرغبون فِيْ حجز الأرض.

وأضاف أن الأولوية فِيْ التخصيص ستكون للمواطنين الذين تقدموا بالحجز فِيْ المشروع بشرط أن يكونوا قد دفعوا مبلغ جدية الحجز ولم يسحبوه مرة أخرى.

وأكد أن الأراضي المعروضة تباينت بين إسكان متوسط ​​وسكن متميز وأخرى مميزة فِيْ مدن الصعيد، مشيرا إلَّى أن المشروع شهد إقبالا كبيرا.

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دفع جدية الحجز

من جهته كشف مساعد وزير الاسكان الدكتور وليد عباس انه سيتم الاعلان عَنّْ تفاصيل ومواقع الطرح الجديد بالتفصيل فور الانتهاء من بعض الاجراءات وشروط الطرح وطريقة الحجز. المواقع والمساحات والأسعار وطريقة الدفع على موقع الهِيْئة العامة للمجتمعات العمرانية، الاعتماد الفوري.

وكانت الحكومة قد عرضت فِيْ وقت سابق 3677 قطعة أرض فِيْ المرحلة الأولى فِيْ مدن الصعيد، لكن عدد الذين دفعوا جدية الحجز بلغ 22556 ألف مواطن بنهاية فترة التقديم فِيْ 21 يونيو الماضي.