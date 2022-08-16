بسبب الصين.. النفط يتراجع ويزيد مخاوف العالم من الركود

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين خلال تعاملات الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين جددت المخاوف من ركود عالمي.

بينما ينتظر السوق المزيد من الوضوح بشأن محادثات لإحياء اتفاق قد يسمح بمزيد من صادرات النفط من إيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار إلَّى 92.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت 95.95 دولار للبرميل فِيْ وقت سابق.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي 2.60 دولار إلَّى 86.81 دولار للبرميل بعد أن قفزت فِيْ وقت سابق إلَّى 90.65 دولار.

وانخفض كلا العقدين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة فِيْ الجلسة السابقة.

خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب حيث تباطأ الاقتصاد بشكل غير متوقع فِيْ يوليو، وانكَمْش نشاط المصانع ومبيعات التجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة لعدم انتشار كوفِيْد وأزمة العقارات.

وقال ييب جونرونج، خبير السوق من IG Group، “تعرضت أسعار السلع فِيْ جميع المجالات للضغط، حيث ترسم البيانات الاقتصادية الصينية لشهر يوليو صورة أكثر تشاؤمًا للنمو مما كان متوقعًا فِيْ السابق، مما أدى إلَّى تجدد المخاوف بشأن توقعات الطلب”. فِيْ رسالة. “.

وأظهرت بيانات حكومية أن إنتاج المصافِيْ فِيْ الصين – أكبر مشتر للخام – انخفض إلَّى 12.53 مليون برميل يوميا، وهُو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

خفض بنك ING توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين فِيْ عام 2022 إلَّى 4٪، بانخفاض عَنّْ التوقعات السابقة البالغة 4.4٪، محذرًا من احتمال خفض التصنيف بشكل أكبر.

قال الاقتصاديون والمحللون إنهم يعتقدون أن السلطات الصينية حريصة على دعم الاقتصاد الراكد من خلال السماح للتباعد السياسي بالتوسع مع الاقتصادات الكبرى الأخرى التي ترفع أسعار الفائدة بقوة.

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه قرر خفض سعر الفائدة على قروض تسهِيْلات الإقراض متوسطة الأجل البالغة 400 مليار يوان (حوالي 59.33 مليار دولار) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بواقع 10 نقاط أساس إلَّى 2.75 فِيْ المائة من 2.85 فِيْ المائة.

فِيْ غضون ذلك، يراقب المستثمرون عَنّْ كثب المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وقال محللون إن المزيد من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراح الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عَنّْ صادرات النفط الإيرانية.

وينتظر السوق أيضًا بيانات مخزونات النفط الخام فِيْ الولايات المتحدة، والتي ستصدر فِيْ وقت لاحق اليوم من معهد البترول الأمريكي. أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن مخزونات النفط والبنزين الأمريكية من المرجح أن تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.