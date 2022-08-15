بسبب النصر.. البليهِيْ يقرر الاعتزال على طريقة “بيكيه وشاكيرا”

استجاب النجم الدولي علي البلاحي قلب مدافع فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم لـ “اهتمام” النصر بالتعاقد معه.

البلحي (32 عاما) يدخل الفترة الحرة لعقده مع نادي الهلال فِيْ يناير 2023 م. حيث التحق بأول فريق كرة قدم صيف 2017 قادمًا من الفاتح.

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خلال الأسبوع الماضي، أفادت الأنباء أن النجم العالمي رفض عرضًا رسميًا من المدير الفني ؛ جدد عقده بمبلغ 4.5 مليون ريال، بالنظر إلَّى مصلحة النصر والاتحاد، على ضمه رسميًا.

البليحي يرد على “مصلحة” نادي النصر

وفِيْ هذا السياق، أشارت صحيفة الشبابية إلَّى أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر عرض على البليحي راتبا سنويا قدره 9 ملايين ريال، إضافة إلَّى 7 ملايين ريال سعودي. استأجرت مزود.

وفِيْ وقت سابق نفى الصحفِيْ الرياضي خالد الرشيد المقرب من بيت النصراوي وجود مفاوضات بين إدارة عائلة معمر ونجم الهلال.

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وكشفت الصحيفة أن البليحي أكد أنه يفضل ترك الكرة بشكل دائم، وأن يصبح مشجعًا فِيْ المدرجات “بقميص الهلال”، بدلًا من اللعب مع النصر.

بهذا السلوك، كرر علي البلاحي سيناريو النجم الدولي جيرار بيكيه، مركز الدفاع عَنّْ فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

وأعلن بيكيه فِيْ وقت سابق استعداده “للاعتزال” من كرة القدم بشكل دائم، فِيْ حال أخبره برشلونة أنهم لن يثقوا به، لأنه رفض ارتداء قميص أي فريق آخر.

وقالت النجمة الإسبانية “فِيْ ذلك الوقت سأكرس نفسي لحياتي الزوجية مع شاكيرا وأعتني بأولادي وشؤوني الشخصية”. وذلك قبل انفصالها عَنّْ المطربة الكولومبية فِيْما بعد.