اتخذ البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم الأول، قرارًا عاجلاً، قبل ساعات قليلة من مواجهة العدالة.

يستقبل الاتحاد، فِيْ تمام الساعة 645 مساءً، الجمعة، أول فريق كرة قدم لنادي العدالة، فِيْ اليوم الأول من مسابقة دوري روشان السعودي.

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وبحسب الصحفِيْ الرياضي ماجد هُود، رفض سانتو، صباح اليوم الخميس، تصوير الثلاثي البرازيلي مارسيلو غروهِيْ وإيجور كورنادو ورومارينيو، أعضاء الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار هُود إلَّى أن المدرب البرتغالي رفض. قادم بسبب ضيق الوقت، قبل مباراة العدل فِيْ “روشن ليج” ؛ وحل محله الثنائي “الغائب” عبدالعزيز البيشي ومحمد الصيعري.

* أزمة بين الحمد الله وإدارة الاتحاد بسبب جلسة التصوير.

وفِيْ أول تعليق على هذا القرار، ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل إلَّى أزمة بين النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، وإدارة النادي برئاسة أنمار الهِيْلي.

وأشار الموريسل، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن اللاعب “الموقوف” الكبير ظن أن الإدارة ستختاره لتصوير القميص، نظرا لغيابه عَنّْ الملاعب، وباعتباره النجم الأكثر. مشهُور من فريق كرة القدم الأول.

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وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن اللاعب تفاجأ بعدم اختياره “جلسة التصوير”، مما جعله يعتقد أن معاملة الإدارة معه قد تغيرت فِيْ الفترة الماضية.

وأضاف “هذا اللاعب أجرى مكالمات هاتفِيْة مع الرجل الأول فِيْ النادي لكن الأخير لم يرد عليه”.

ظهرت أحاديث كثيرة فِيْ الأيام الأخيرة ؛ وبشأن احتمال تخلي مجلس إدارة الاتحاد عَنّْ النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله. خاصة بعد التحسن الأخير فِيْ العلاقات مع النصر.

جدير بالذكر أن لجنة المهنيين السعودية أعلنت إيقاف الحمدالله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد خلال فترة العقد المحمية مع نادي النصر.