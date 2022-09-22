“بسبب النصر وحمد الله”.. عقوبة قاسية ضد سالم الدوسري ونجم الهلال

فِيْ مفاجأة كبيرة، وقع مجلس إدارة نادي الهلال بقيادة فهد بن نافل، ركلة جزاء قاسية ضد سالم الدوسري والمالي موسى ماريغا، ثنائي كرة القدم الأول.

أثار الدوسري والمريجا جدلا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد اعتراضهما على التبديل، فِيْ مباراتي الفتح والوحدة على التوالي.

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فاز الفريق الأول لكرة القدم على نادي الهلال 1-0، الفتح، فِيْ اليوم الثالث من دوري الروشان السعودي 2022-2023، قبل فوزه على الوحدة (3-0)، فِيْ اليوم الرابع.

* ركلة جزاء صعبة من الهلال ضد سالم وماريجا

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي عبد الله الهنيان أن إدارة الهلال فتحت تحقيقا داخليا فِيْ وقائع سالم ومريجا.

من جهته كشف برنامج “ملعب اس بي سي” عَنّْ توقيع الهلال وكافة أندية الدوري السعودي للمحترفِيْن على عقوبة خصم الراتب للاعبين المعارضين عَنّْد استبدالهم من الميدان.

وأوضح البرنامج أن جميع الأندية فِيْ الدوري المحترف قد وضعت لائحة داخلية تنص على خصم الراتب عَنّْد معارضة الاستبدال. تفاديا لتكرار تجربة نادي النصر مع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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وأشار إلَّى أن النصر عانى كثيرا من اعتراض حمدالله، عَنّْدما تم استبداله من الميدان، كَمْا رأى اللاعب نفسه أكبر من النادي. وهُو ما استفادت منه الفرق الأخرى.

يشار إلَّى أن النجم المغربي الكبير لعب لصالح النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل انتقاله إلَّى نادي الاتحاد، خلال ميركاتو الشتوي “يناير 2022”.