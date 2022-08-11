“يحرم نادي النصر من التعاقد مع الهلال فِيْ قضية كنو”. أغرب جملة يسمعها أي مشجع عاشق لكرة القدم السعودية.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي قيد”. بالنسبة لتجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، رغم توقيع منافسه اللاعب النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي، ضد “عقوبة” غرفة تسوية المنازعات.

* فِيْكتوريا هِيْ الأكثر تضررا من “عقاب” الهلال

وفِيْ هذا السياق اعتبرت صحيفة “الشبابية” أن نادي النصر هُو أحد أعضاء فريقه. هُو الأكثر تضررا، من خلال حرمان القائد من العقود.

وكشفت الصحيفة أن سياسة التوظيف الخاصة بشركة العالمق تعتمد على انتظار بعض اللاعبين للتفاوض مع الهلال، ثم الدخول فِيْ الصفقة وتقديم مبلغ أكبر من المال. كَمْا حدث مع البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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وأشار إلَّى أن هذه السياسة ؛ ويعود ذلك إلَّى ثقة مسؤولي نادي النصر بخيارات الهلال فِيْ السوق.

وزعم أن حرمان الهلال من التعاقدات جعل صفقات النصر فِيْ ميركاتو الصيف الحالي ضعيفة للغاية من الناحية الفنية حيث اعتمد النادي على نفسه هذه المرة.