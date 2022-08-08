بسبب حمد الله.. الاتحاد يحسم مستقبل البلوي بـ”مفاجأة غير متوقعة”

قرر أنمار الهِيْلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، مستقبل الرئيس التنفِيْذي حامد البلوي، عقب قرار إيقافه عَنّْ العمل. فِيْ سياق مسألة الانتصار والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وأعلنت اللجنة المهنية السعودية الأسبوع الماضي أن البلوي أوقف عَنّْ العمل “ستة أشهر”. للتفاوض مع حمدالله، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق فريق النصر الأول لكرة القدم.

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بالإضافة إلَّى قضية الحمد الله، فقد تم تهديد المدير التنفِيْذي للاتحاد بـ “الإيقاف”. – التفاوض مع أحمد الشراحيلي مخالفة للقواعد أثناء وجوده فِيْ نادي الشباب، وتزوير التاريخ الطبي لظهر الفريق مهند الشنقيطي. لعدم الانضمام إلَّى المنتخب الأولمبي السعودي.

* حسم مستقبل حامد البلوي فِيْ الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، أفاد الصحفِيْ خضر المقضي عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، من مصادر فِيْدرالية، أن البلوي استمر فِيْ منشوره رغم قرار اعتقاله.

واستشهدت المصادر بـ “الكشف” العاجل عَنّْ أنمار الهِيْلي رئيس نادي الاتحاد كبديل للإداري مشعل السعيد الذي اعتقل هُو الآخر فِيْ قضية الحمد الله، فِيْ وقت لم يفعل. أعلن “خليفة” البلوي -حتى الآن-.

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وكشفت الإدارة الاتحادية فِيْ وقت سابق عَنّْ تعيين مشاري خان مديرا للفريق خلفا للسعيد الذي أوقف لمدة 4 أشهر فِيْ قضيتي النصر وحمد الله.

وزعمت مصادر فِيْدرالية أن البلوي ؛ هُو الذي يتحكَمْ فِيْ القرارات داخل نادي الاتحاد. لذلك لا يمكن للحيلي ولا لمجلسه عزله من منصبه رغم كل الأزمات الأخيرة.