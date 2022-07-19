بسبب سرقة العلامة التجارية.. ميتا إكس تقاضي “ميتا” المالكة لفِيْسبوك

رفعت MetaX، وهِيْ شركة تقدم تجارب واقع افتراضي غامرة، دعوى قضائية بشأن علامة تجارية ضد مالك Facebook، Meta Platforms.

فِيْ محكَمْة مانهاتن الفِيْدرالية يوم الثلاثاء، اتهمت MetaX Meta Platforms بسرقة اسمها فِيْ مشروعها الأساسي، Metaverse.

أخبرت شركة MetaX ومقرها نيويورك المحكَمْة أن تغيير علامتها التجارية على Facebook “حطمها” وأن قدرتها على العمل تحت اسم Meta قد أعيقت.

اتُهمت Meta Platforms بانتهاك علامتها التجارية الفِيْدرالية “Meta” وطلبت من المحكَمْة إصدار أمر يمنع شركة التواصل الاجتماعي من استخدام العلامة التجارية “Meta” للسلع والخدمات التي تتعارض مع علامة “MetaX”، وطالبت بتعويض مادي غير محدد عَنّْ الأضرار التي لحقت بها.

قال مؤسس MetaX، Justin “GB” Polonino، فِيْ بيان إن Meta Platforms “لا تعرض شركتنا فقط للخطر بل (تهدد) الصناعة بأكَمْلها وحقوق الملكية الفكرية للمبتكرين الذين ساعدوا فِيْ بنائها.”

فِيْ هذه الحالة، قالت الشركة إنها ناقشت إمكانية الشراكة مع Facebook فِيْ عام 2017، وأشاد أحد المسؤولين التنفِيْذيين فِيْ Facebook بإحدى تجارب MetaX فِيْ ذلك العام بأنها “مذهلة” و “لا تصدق”.

أضافت MetaX أن تغيير العلامة التجارية إلَّى Meta Platforms من شأنه إخراجها من السوق وقد أدى بالفعل إلَّى اعتقاد الناس خطأً بأن الشركتين مرتبطتان ببعضهما البعض.