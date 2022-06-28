بسبب سواريس ..غضب في لجنة التخطيط بالأهلي

أكد الصحفي مجدي عبد الغني، أن هناك حالة من الغضب في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بسبب تخلف البرتغالي ريكاردو سواريس، المدرب القادم لفريق ريد كاسل لكرة القدم، الجنوب أفريقي بيتسو موسيمان.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية “سادت حالة من الغضب داخل لجنة تخطيط كرة القدم بالنادي الأهلي بين محسن صالح رئيس اللجنة وزكريا ناصف عضو اللجنة بعد تهميش دوره. . في ملف المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز ”.

وأوضح “فوجئ الثنائي بالتهميش الواضح لدورهما في ملف مدير الفريق الجديد، بعد أن قرر محمود الخطيب رئيس النادي ذلك بأكثر من مسؤول في شركة الأهلي لكرة القدم. “

وأشار إلى أن الثنائي محسن صالح وزكريا ناصف كانا في حالة غضب بعد أن تجاهل الخطيب دورهما في ملف المدرب الجديد.

وختم محسن صالح وزكريا ناصف انتقدا هذا الجهل، لأن هذا الملف من أولويات عملهما في النادي وليس من المنطقي سحبه لصالح مسئولي شركة كرة القدم مثل عمرو شاهين، مدير عام الشركة.