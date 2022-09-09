بسبب شروط حزائية.. الشباب ممنوع من التسجيل بالشتوية

أشار الخبير فِيْ القانون الرياضي أحمد الشيخي إلَّى تطورات جديدة فِيْ قضية اللاعب السنغالي ألفريد ندياي مع نادي الشباب.

ألفريد ندياي، انضم إلَّى الشباب فِيْ صيف 2022 بعقد مدته 3 سنوات، ولعب لاعب الوسط السنغالي 71 مباراة مع الليث فِيْ جميع البطولات، وسجل هدفًا وصنع هدفِيْن.

وكتب أحمد الشيخي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، اليوم الجمعة “لم يتوصل الشباب إلَّى اتفاق مع فِيْاريال.

وتابع القانوني الرياضي “الشاب وقع شرطين جزائيين فِيْ اتفاقية ندياي، والنتيجة لا يزال الشاب متهمًا (مع التكرار الشهري لنحو عامين) = 173 ألفًا بالإضافة إلَّى قيمة الحوالة. لاعب سنغالي يقدر بنحو 25 مليون “.

على صعيد آخر، سجل الشباب فوزا كبيرا على نظيره الطائي بأربعة، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي “. موسم 2022-2023.

ورفع الشباب رصيده إلَّى 9 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليتصدر دوري روشان السعودي، بفارق هدف الهلال “الوصيف”، فِيْما تجمد رصيد الطائي عَنّْد 6 نقاط، ليحتل المركز الخامس. مكان.