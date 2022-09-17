بسبب لعبة فِيْفا 2023.. كورنادو يسخر من مدرب الاتحاد

سخر البرازيلي إيغور كورنادو، نجم فريق الاتحاد لكرة القدم الأول، من الدور الذي أصبح عليه تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو فِيْ موسم 2023.

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يعيش فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ ظروف جيدة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك لعدم خسارة أي مباراة فِيْ الدوري السعودي “روشن”، وتعادل مباراة واحدة والفوز بثلاث مباريات أخرى.

فِيْ مباراة فِيْفا 2023 … كورونادو يسخر من مدرب الاتحاد

وظهر البرازيلي إيغور كورنادو، برفقة عدد من نجوم الاتحاد، فِيْ مقطع فِيْديو قصير، يناقش تقييماته وطاقته فِيْ لعبة FIFA الإلكترونية التي تم إصدارها مؤخرًا عام 2023.

تفاجأ كورونادو بتقييمه الدفاعي، وحصل على تصنيف طاقة 49 من 100.

وعلق نجم الاتحاد ساخرا بأنه كان يجب أن يكون له تصنيف دفاعي أفضل، موضحا أنه يلعب الآن فِيْ وسط المحور برفقة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

أصبح كورونادو أساسيًا فِيْ الاتحاد، إلَّى جانب المصري طارق حامد، بعد أن أخرج نونو سانتو النجم البرازيلي برونو هنريكي من حساباته الفنية.

يشار إلَّى أن الاتحاد سيواجه النصر، فِيْ مباراته الأولى فِيْ دوري روشان السعودي، بعد فترة التوقف الدولي، يوم 2 أكتوبر.