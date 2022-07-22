بسبب نهائي كأس مصر.. محمد صلاح يفتح النار على فاروق جعفر

شن نجم الزمالك السابق محمد صلاح هجومًا شرسًا على مدرب الزمالك السابق فاروق جعفر لتصريحاته بعد فوز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية “هل أنت أهلاوي أم الزمالك هل دورك في الدراسة التحليلية مجرد قول للأهلي “هارد ليك” والزمالك “مبروك”

وأوضح “نحن نتحدث عن النتائج وليس الأداء، فما فائدة حديثك عن فوز الزمالك في الشوط الأول والأهلي في الشوط الثاني”

وختم “الحياد لا يعني أن تنسى أنك قائد سابق للزمالك وأحد أساطيرها”.

أراد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تهنئة الفريق الكروي الأول للنادي بعد فوزه بكأس مصر 2022 على حساب الأهلي.

وبحسب موقع الزمالك الرسمي، أكد منصور أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا مباراة قوية وكانوا رجالًا ومسئولين واستحقوا اللقب على حساب الخصم التقليدي.

كما هنأ المستشار مرتضى منصور جماهير نادي الزمالك الذين دعموا الفريق طوال فترة المسابقة حتى فوزهم باللقب.

ووعد المستشار مرتضى منصور الجماهير بمزيد من الألقاب، مؤكدا توفير كل فرصة لتحقيق طموحات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

نجح الزمالك في تحقيق فوز مكلف على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بهدف واحد في نهائي كأس مصر 2022.

وسجل ثنائي الزمالك هدفا أحمد سيد زيزو ​​في الدقيقة السادسة من المباراة ثم أضاف الإمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 30.

بينما سجل هدف الأهلي الوحيد عن طريق حسام حسن في الدقيقة 55، بعد استغلال خطأ دفاع الزمالك.