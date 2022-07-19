بسبوسة الحَلْواني المرملة..سر عمل بسبوسة الحَلْواني المرملة الخفِيْفة زي الجاهزة بالظبط مش هتشريها تانى من برة

سر صنع البسبوسة المخفوقة بالرمل الخفِيْف، تمامًا مثل المطبوخة مسبقًاالبسبوسة من الحَلْويات التي لا تنجح كثيرا مع ربة البيت ولكن اليوم نقدمها لك بطريقة رائعة وبمكونات بسيطة موجودة فِيْ كل بيت ومناسبات مثل اعياد الميلاد والمناسبات الاخرى عندما تصنعها ربة المنزل البسبوسة، أو تخرج من الفرن صلبة أو لا تمتص كل كَمْية الشراب، لهذا نقدم لكَمْ السر الخطير لجعلها هشة وناجحة.

سر عمل البسبوسة الحَلْوة

سوف نقدم لكَمْ طريقة صنع البسبوسة الرملية بالطريقة التي تجدونها بالضبط فِيْ المتاجر.

مقادير صنع البسبوسة

نصف كيلو دقيق بسبوسة.

نصف بيكنج بودر باكو.

3/4 كوب سكر.

1/2 كوب سمنى.

ربع كوب جوز هند.

ربع كوب من عسل الجلوكوز، أو نصف كوب من العسل، أو نصف كوب من الشربات السميك.

3/4 أكواب ماء.

مكونات الشراب.

3 أكواب سكر.

3 أكواب ماء.

رشي الفانيليا.

ملعقتي من السمن.

اعصري نصف ليمونة.

كيف تستعد

نضعها فِيْ طبق عميق حتى تعجن البسبوسة، ثم نضيفوها طحين البسبوسة ان اشتريناه من صانع العطور ولا يحتوي على أي مكونات أخرى.

اشتريناه من صانع العطور ولا يحتوي على أي مكونات أخرى. ثم يضاف البيكنج بودر وجوز الهند.

فِيْ وعاء آخر نضع كَمْية السكر مع الماء مع العسل الجلوكوز ونضيف أيضا السمن.

يتم تقليبها جيدًا حتى يذوب السكر مع باقي المكونات، ثم تضاف إلى خليط المكونات الجافة المُعد مسبقًا.

يجب أن تكون العجينة طرية، وهذا من أسرار نجاح البسبوسة.

ثم تفرد على صينية متوسطة الحجم 30، وهِيْ لتسوية البسبوسة، تقطع وتوضع فِيْ الفرن على حرارة 200 درجة.

طريقة تحضير الشراب

نضع كَمْية السكر فِيْ الماء ونضعها على نار متوسطة ونضيف عصير الليمون بعد الغليان.

ثم يترك لمدة 3 دقائق ثم توضع ملعقة كبيرة من السمن الزراعي حتى يعطي للبسبوسة نكهة مميزة مثل المتاجر.

نكهة مميزة مثل المتاجر. من الأسرار التي تنجح فِيْ صنع البسبوسة وضع الشراب الساخن بالبسبوسة فور خروجها من الفرن.

طريقة عمل البسبوسة بالجوز

طريقة أخرى جديدة ومختلفة اصنع بسبوسة بالمكسرات

المكونات

نصف كيلو دقيق بسبوسة.

200 جرام من الزبادي.

150 جرام سكر.

100 جرام من سمنى سيح.

نصف كوب من اللوز المقشر ينقسم إلى نصفِيْن.

طريقة تحضير البسبوسة بالجوز