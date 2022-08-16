“بستانك” الإماراتية.. أكبر مزرعة رأسية تعتمد الزراعة المائية بالعالم

وشهدت دبي افتتاح مزرعة “بوستانك”، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية فِيْ العالم، باستثمارات تصل إلَّى 150 مليون درهم.

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفِيْذي، أن تبني التقنيات الزراعية المتقدمة وتوظيف أحدث التقنيات الذكية فِيْ إطلاق المشاريع الزراعية يعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة. رئيس مجلس الوزراء وحاكَمْ دبي لتحقيق الأمن. الاكتفاء الذاتي من الغذاء فِيْ احتياجاتنا الغذائية وتحقيق استدامة مواردنا ومضاعفة الإنتاج ودعم التنويع الاقتصادي الشامل القائم على المعرفة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بجهُود المبدعين والشباب الإماراتيين فِيْ مختلف المجالات ومنها المجال الزراعي من خلال أفكارهم ومشاريعهم التي تستفِيْد من أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، ويتبعون أفضل الممارسات العالمية لزيادة الإنتاجية. للقطاع الزراعي والتوسع فِيْ إنتاج الغذاء محليًا.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ حمدان بن محمد لمزرعة “بوستانك” فِيْ دبي والتي أعلنت طيران الإمارات مؤخراً عَنّْ افتتاحها فِيْ دبي باستثمارات تصل إلَّى 150 مليون درهم.

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تعزيز الإنتاج المحلي فِيْ القطاعات الزراعية الحيوية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف إن افتتاح أكبر مزرعة مائية رأسية فِيْ العالم إنجاز مهم يعكس مدى إدراك مؤسساتنا الوطنية لأهم ملفات التنمية، ومساهمتها فِيْ تأكيد ريادة دولة الإمارات فِيْ مختلف المستقبل. مجالات.”

طيران الإمارات

وأشاد بعملية التطوير المستمر التي تشهدها طيران الإمارات على جميع المستويات وعلى رأسها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ودورها الفاعل فِيْ تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال مبادراتها المستمرة واستراتيجيتها المتكاملة لتحفِيْز الأفكار وتوفِيْر المناخ المناسب. لإطلاق مشاريع رائدة تعزز مكانة دبي كَمْدينة عالمية. حريصون على ضمان مقومات الاستدامة والازدهار والتميز.

وقال الشيخ حمدان بن محمد طيران الإمارات جبهة وطنية ونحن فخورون بإنجازاتها وخدماتها التي عززت قدرتها التنافسية بين أكبر وأعرق شركات الطيران العالمية من خلال إدخال معايير جديدة للجودة فِيْ هذا المجال.

وتابع نحن واثقون من قدرة كوادرنا الشابة ومؤسساتنا الوطنية على تقديم وتنفِيْذ أفكار تتجاوز الأطر التقليدية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج فِيْ مختلف القطاعات الحيوية.

واطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على التقنيات المتقدمة المستخدمة فِيْ المزرعة والتي تمثل مكوناً أساسياً من مكونات المجتمعات الزراعية الذكية المستقبلية والمزايا التي تقدمها لتلبية احتياجات الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدعم. اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار ويحقق أهداف الاستراتيجية الأمنية. الأمن الغذائي من خلال تطبيق أعلى معايير الاستدامة، ليكون بمثابة اللبنة الأولى للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

ورافق سمو الشيخ حمدان بن محمد خلال الزيارة عادل الرضا الرئيس التنفِيْذي للعمليات بشركة طيران الإمارات ومنصور فلكناز عضو مجلس إدارة شركة “بستانك” وروبرت فِيْلوس مدير الإنتاج فِيْ شركة “بوستانيك”.

واستمع إلَّى شرح عَنّْ المزرعة المقامة على مساحة 330 ألف قدم مربع، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي فِيْ دبي وورلد سنترال، والتقنيات المستخدمة فِيْها، والتي تتيح قدرتها الإنتاجية لتصل إلَّى أكثر من مليون كيلوغرام من الارتفاع. – جودة الخضار الورقية سنويا.

التقنيات الذكية

تساهم التقنيات الذكية المستخدمة فِيْ المزرعة فِيْ تقليل المياه المستهلكة فِيْ الزراعة بنسبة 95٪ من كَمْيات المياه التي تحتاجها الزراعة التقليدية، ومزايا أخرى من أهمها توافر المحاصيل الورقية على مدار العام دون أن تتأثر بذلك. تغير المناخ والمواسم، حيث تمتلك المزرعة القدرة على إنتاج أكثر من مليون نبتة. يمكن زراعته فِيْ أي وقت، مما يسمح له بإنتاج 3000 كجم من الخضر الورقية الطازجة عالية الجودة يوميًا.

تعتمد مزرعة “بستانك” على التقنيات المتقدمة، بما فِيْ ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، ويديرها فريق متكامل من المهنيين المؤهلين تأهِيْلا عاليا، بما فِيْ ذلك الخبراء الزراعيين والمهندسين والبستنة وعلماء النبات.

تعتمد المزرعة أيضًا على دورة إنتاج مستمرة تضمن إنتاجًا فائق النضارة ونظيفًا، دون استخدام أي مبيدات أو مواد كيميائية، بينما يتم تزويد المزرعة بنظام ري مغلق الدائرة، حيث يتم إعادة تدوير المياه، مما يساهم فِيْ توفِيْر 250 مليون لتر من المياه سنويا مقارنة بالزراعة التقليدية للأجانب الذين ينتجون نفس الكَمْية من المحصول.

ستساهم “بستانك” فِيْ تأمين سلاسل التوريد لشركة الإمارات لتموين الطائرات، وضمان تمتع الركاب على متن الرحلات التي تستفِيْد من خدمات الشركة، وعلى رأسها طيران الإمارات، بمنتجات غذائية عالية الجودة منتجة محليًا، بينما سيستمتع المستهلكون فِيْ الإمارات أيضًا. سيتمكنون قريبًا من شراء المنتجات المزرعة، والتي تشمل خططها المستقبلية توسيع إنتاج وبيع الفواكه والخضروات.