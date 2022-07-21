بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير بمكون سحري خطير يجعلها ناصعة البياض هتبقي قشطة

الاوز من انواع الطيور التي لا يعرفها الكثير من الناس، علما ان لحم الاوز والبط له فوائد كثيرة لجسم الانسان وهذه المعلومة فِيْ حال انتشارها لن تمنع الناس من شراء الاوز والبط وتناولها الا ان هناك هِيْ مشكلة تواجهها جميع النساء عندما يفكرن فِيْ شراء الاوز والبط وهِيْ طريقة التنظيف والريش الصغير الذي يوجد فِيْه اضافة الى رائحة الزفِيْر التي تترك فِيْها بعد الانتهاء من عملية التنظيف ولكن بعد قراءة هذا المقال لن تكون كسولاً لشراء وتنظيف البط والإوز مرة أخرى، لأننا سنوفر لك المكونات والوصفة السحرية لتنظيف البط والإوز. لمعرفة المزيد من التفاصيل، يجب عليك المتابعة وقراءة بقية الفقرات التالية، ترقبوا متابعتنا.

مكونات وصفة تنظيف البط والإوز فِيْ ثوان دون أي جهد

البط والكتاكيت والأوز تواجه ربة المنزل مشكلة كبيرة فِيْ عملية التنظيف، بسبب حجها الكبير، وصعوبة نتف الريش لاحتوائها على قشرة سميكة، وبالتالي لا بد من تنظيفها أكثر من مرة، إلى جانب ذلك من المرأة. تجبر على سحب الريش، لكن لا داعي للقلق من الآن فصاعدًا لأننا سنقدم لك وصفة لا تقبل المنافسة، ومن التجربة الشخصية لن يشم أي طائر هسهسة بعد استخدام هذه الوصفة، والآن سوف نقدم لك المكونات التي نحتاجها فِيْ التنظيف

كَمْية كبيرة من الماء

كوب دقيق الذرة.

ربع كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب ملح.

خطوات تنظيف البط والإوز بدون رائحة نهائية

يجب عليك اتباع الخطوات التي نشرحها الآن

يجب وضع الماء فِيْ إناء مناسب على النار، وتركه حتى يغلي تمامًا.

ضع البط أو الأوز فِيْه لمدة ثلاث دقائق.

يجب أن نضع البطة على مرحَلْتين.

تتم إزالة الريش، وتتكرر الخطوة حتى نتخلص من كل الريش الكبير.

يجب أن يمسك الرجل البط ويضعه على النار بارتفاع خمسة سنتيمترات.

يوضع الطحين على الطيور ويفرك حتى تتم إزالة الريش الصغير منها.

يجب غسل الطيور بالماء النظيف أكثر من مرة.

يجب وضعها فِيْ محَلْول من الملح والخل لمدة ساعة على الأقل.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، طريقة تنظيف البط والكتاكيت، حيث يصعب على المرأة تنظيف البط والكتاكيت، لذلك يمكنك استخدام أكثر من طريقة تساعد على تنظيف البط والكتاكيت من الزفِيْر والريش، ويمكنك استخدامها هذه الطريقة المذكورة فِيْ المقال وهِيْ تنظيف البط بالملح وتعمل على إزالة الريش والزفِيْر بطريقة نهائية للبط والكتاكيت.