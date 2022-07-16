بسرعة الصاروخ.. خلطة جبارة لتنظيف البوتاجاز من الدهُون وتراكَمْات السنين هِيْلمع ويرجع جديد فِيْ 5 دقائق

وجدنا أن بخار الشحوم فِيْ المطبخ يسبب الكثير من الفوضى فِيْ خزانة المطبخ وأيضًا على الموقد، بالإضافة إلى سقوط الطعام على الموقد أثناء تحضير الطعام وكل هذه الأوساخ التي تتراكَمْ على الموقد، ما الذي عانت منه ربة المنزل كثيرًا عندما تنظيفه بسبب تراكَمْ تلك البقع الصعبة فِيْه، وعندما تشتري منظفات قوية لإزالة تلك البقع الصعبة نجدها باهظة الثمن إلى جانب أنها لا تعمل، إلى جانب رائحتها الكريهة، ونجد أن هؤلاء النسوة بحثن عنها طرق طبيعية نستطيع من خلالها التخلص من تلك الدهُون بدون فرك او فرك وسنشرح كيفِيْة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

وصفة تنظيف المطبخ

يتم تنظيف الموقد بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة فِيْ جميع منازلنا، ونوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

كوكا كولا.

مسحوق الخبز.

ماء ساخن.

سائل تنظيف.

طريقة التحضير

تم تحضير هذه الوصفة بخطوات سهلة يمكن للجميع القيام بها بسهُولة فِيْ المنزل، وسنشرح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نضيف مسحوق الخبز ونرشه على سطح الموقد.

نحضر Coca-Cola ونضعها على النار، وسنلاحظ بالفعل الفقاعات، ونتركها لمدة 10 دقائق.

خذ وعاء واسكب فِيْه الماء الساخن وسائل التنظيف.

اغمس الفرشاة فِيْ الخليط وانقلها إلى الموقد.

ستلاحظ أننا فقدنا الدهُون بسرعة كبيرة.

طرق تنظيف العين

نظف عيون البيوتان بالعديد من الوصفات التي لها فاعلية كبيرة وسنخبرك عن وصفة عيون البيوتان من خلال النقاط التالية.

المكونات

صابون احترافِيْ.

ماء.

منظف ​​الأطباق

غطى بالرمل

طريقة التحضير

أحضر إناء وضع فِيْه الماء والصابون وضعه على النار.

ثم ضع سائل تنظيف الأطباق.

نخرج العيون من البيوتان ونضعها فِيْ الخليط.

نتركه حتى يغلي تمامًا ونزيله بقناع.

نأخذ ورق الصنفرة ونفركه على العينين، وسنلاحظ أن الحروق والشحوم على العينين

ينخفض ​​بسرعة دون فرك أو فرك.

تنظيف فرن البوتان

نظف موقد الفرن بعدة خطوات سهلة للغاية وسنشرحها لك من خلال النقاط التالية.