بسعر 7000 ريال سيارات مستعملة بحالات ممتازة وأسْعَار منافسة وبدون عيوب فِيْ السَعُودِيْة

بسعر 7000 ريال أرخص السيارات المستعملة بحالة ممتازة. إليك مجموعة من أفضل السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يحتوي سوق السيارات المستعملة على ملايين السيارات من جميع ماركات وشركات السيارات العالمية والمحَلْية من جميع الدول وبقدرات تتناسب مع المواصفات الفردية ومعايير الأسعار، وحَقيْقَة أن السيارات المستعملة لا تقلل من جودتها كثيراً، ما يؤكد ذلك، هُو أن الكثير من الناس يسمون السوق المستعملة لشراء السيارات التي تناسبهم وبالأسعار التي يمكنهم تقديمها، وهذا ما سنشرح لكَمْ ببعض السيارات.

سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة

1. جي إم سي أكاديا 2009 سيارة مستعملة للبيع

السيارة معروضة للبيع فِيْ مدينة الرياض السَعُودِيْة وهِيْ من اهم مواصفات السيارة.

نفذ فِيْ عام 2009، تم استهلاك 274000 كيلومتر على الطريق السريع.

لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

جودة السيارة ممتازة من الداخل والخارج.

للحصول على السيارة، اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى الرقم المعروض.

2. هِيْونداي أكسنت 2011 مستعملة

تبدأ أبعاد السيارة من الطول والعرض والارتفاع كالتالي أربعة أمتار و 340 ملم ومتر و 700 ملم ومتر و 460 ملم على التوالي.

بينما يبلغ طول قاعدة عجلات السيارة 2 متر و 570 ملم، وقوة المحرك 1600 سي سي وقوتها 123 حصان.

أقصى عزم يمكن للسيارة تحقيقه هُو 155 نيوتن متر لكل متر، والمحرك متصل بعلبة تروس قياسية بخمس سرعات.

سعة خزان الوقود 43 لترًا ومتوفر بسعر 10 آلاف ريال سعودي.

3. مستعمل 2007 تويوتا كورولا

السيارة متوفرة فِيْ سوق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يبدأ سعرها من 7000 ريال سعودي.

يبلغ الوزن الإجمالي للسيارة 1091 كيلوغراماً، وطولها أربعة أمتار و 39 ملم، وقاعدة عجلاتها مترين و 6 ملم.

ورغم أن عرض السيارة الإجمالي هُو متر واحد و 659 ملم وارتفاعها متر واحد و 47 ملم، إلا أنها تعمل بوقود الغاز وتتكون من أربعة أبواب.

4. تويوتا كورولا 2003 مستعملة

صنعت السيارة فِيْ اليابان عام 2003 وتتكون من أربعة أبواب لفئة السيدان وخمسة أبواب لفئة ستيشن واجن.

تزن السيارة 1.91 وتصل إلى 1.47 كجم مع إزاحة تبلغ 1800 سم مكعب وتتزاوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.

سعره فِيْ السوق السعودي للمستخدم 7 آلاف ريال سعودي والتواصل من خلال الرقم المرفق بالصورة ادناه.

5. هِيْونداي أكسنت 2010 مستعملة

القوة 110 حصان وعزم الدوران الأقصى 143 نيوتن متر.

يوجد ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات وناقل حركة يدوي رباعي السرعات.

متوفر فِيْ سوق المستعمل بسعر 9 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2007

السيارة موديل 2007، يبلغ طولها 270 ألف كيلومتر، وهِيْ متوفرة بالدمام بلون فضي مميز.

السيارة متوفرة بسعر 7000 ريال سعودي السيارة بحالة ممتازة.

تعترف السيارة بوجود علبة تروس أوتوماتيكية وإطارات جديدة نصف ممتلئة بمكيف ثلج.

تحتوي النوافذ على نوافذ كهربائية وإمكانية تعديل موضع المقعد يدويًا، مع عجلة قيادة قابلة للإمالة.

مرايا السيارة مظللة بمصابيح هالوجين.

تويوتا كورولا 2012 مستعملة

السيارة من اصدار 2012 وتبلغ المسافة المقطوعة للسيارة 150 الف كَمْ وتقع فِيْ مدينة الرياض.

السيارة معروضة للبيع بسعر 10.00 ريال سعودي. يدعم أنظمة المكابح المانعة للانغلاق مع التنبيه المضاد للصوت والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

مقاعد السيارة مصنوعة من القماش ولها عجلة قيادة كهربائية مع إمكانية تعديل المقعد يدويًا.

تويوتا كورولا مستعمل

سيارة مستعملة بنجران موديل 2007، قيادة 20،000 كَمْ لون أزرق بحالة ممتازة داخلية وخارجية.

السيارة مزودة بمكابح مانعة للانغلاق وقوة فرملة إلكترونية، مع أحزمة أمان أمامية فقط.

مقاعدها من القماش ولها تعديل يدوي للمقعد.

المصابيح الأمامية و الخلفِيْة و جنوط حديدية.

تحتوي السيارة على منفذ USB وراديو ومكيف هُواء يدوي ومشغل أقراص مضغوطة.

السعر 10 آلاف ريال.