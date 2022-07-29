بسكوت الخلاط من غير مايفرش منك… طريقة تحضير بسكويت الخلاط السريع فِيْ المنزل مقرمش وحَلْو جدا مع الشاي روعه

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط السريعة تعد ملفات تعريف الارتباط من أفضل المخبوزات التي يحبها الناس، وهناك طرق عديدة لتحضيرها سواء فِيْ المخبز أو فِيْ المنزل، فهِيْ غذاء مغذي للأطفال، حيث تحتوي على سكريات وبروتينات مغذية للنينو أت. يعد المنزل أسهل طريقة لتحضير البسكويت، لذلك نوضح لك هنا كيفِيْة صنع البسكويت المخفوق فِيْ المنزل.

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط السريعة

المكونات

4 أكواب دقيق.

2 كوب زيت زيتون.

2 بيض.

رشة ملح صغيرة.

2 كوب صغير من السكر الأبيض.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1/2 ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز.

1/2 كوب صغير نشاء.

3 ملاعق صغيرة من الخل.

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