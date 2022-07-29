بسكوت الخلاط من غير مايفرش منك… طريقة تحضير بسكويت الخلاط السريع فِيْ المنزل مقرمش وحَلْو جدا مع الشاي روعه

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط السريعة تعد ملفات تعريف الارتباط من أفضل المخبوزات التي يحبها الناس، وهناك طرق عديدة لتحضيرها سواء فِيْ المخبز أو فِيْ المنزل، فهِيْ غذاء مغذي للأطفال، حيث تحتوي على سكريات وبروتينات مغذية للنينو أت. يعد المنزل أسهل طريقة لتحضير البسكويت، لذلك نوضح لك هنا كيفِيْة صنع البسكويت المخفوق فِيْ المنزل.
كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط السريعة
المكونات
- 4 أكواب دقيق.
- 2 كوب زيت زيتون.
- 2 بيض.
- رشة ملح صغيرة.
- 2 كوب صغير من السكر الأبيض.
- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 1/2 ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز.
- 1/2 كوب صغير نشاء.
- 3 ملاعق صغيرة من الخل.
كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط خلاط
- نحضر وعاء ونضع البيض والفانيليا السائلة ثم نخلطهم جيدا بملعقة كبيرة.
- أضف قليلًا من الملح وزيت الزيتون والسكر المطحون إلى المزيج.
- ثم أضف مكونات النشا والخل والبيكنج باودر مع الاستمرار فِيْ تقليب المكونات جيدًا حتى تنضج.
- ثم نضع خليط المكونات فِيْ الخلاط الكهربائي، ثم نشغل الخلاط الكهربائي، مع الحرص على إضافة الدقيق عدة مرات حتى نحصل على القوام المناسب للخليط.
- يجب أن يبدو المزيج مثل الكريم وأن يكون قوامه كثيفًا.
- ثم نقسم العجينة إلى قطع من نفس الحجم أو نضع العجينة فِيْ القمع.
- نحضر صينية متوسطة الحجم ونشحمها جيداً بزيت الزيتون، ثم نكدس عجينة البسكويت على الصينية بعد تشكيلها ونضعها فِيْ الفرن أو الميكروويف على درجة حرارة متوسطة، ونشغل شواية الفرن على نار هادئة حتى تصبح الكوكيز لا تحترق على جانب الشواية.
- ثم نتركها فِيْ الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج البسكويت جيداً وتتحول إلى لون ذهبي.
- ثم نترك ملفات تعريف الارتباط تبرد تمامًا حتى تصبح لذيذة.
- يمكنك تزيين بسكويت مع صلصة الشوكولاتة التي يتم تحضيرها قبل تحضير البسكويت فِيْ الخلاط الكهربائي، ونترك صوص الشوكولاتة حتى تبرد تماما فِيْ الثلاجة ثم نستخدمها لتزيين البسكويت.
- يمكنك أيضا أن تأكل بسكويت مع الشاي أو الحَلْيب أو العصير، فهُو بسكويت مغذي واقتصادي.