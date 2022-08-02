بسكوت اليانسون والهِيْل المقرمش بدون زبدة أو سمنة وبخطوات سهلة وسريعة

ملفات تعريف الارتباط باليانسون والهِيْل وهِيْ من افضل انواع البسكويت المقرمش والمقرمش وتعتبر من البسكويت الرخيصة التي لا تحتاج للسمنة او الزبدة فِيْ تحضيرها وهِيْ محضرة بأي نوع من الزيوت وهِيْ بسكويت بسيطة جدا وهِيْ عبارة عن محضرة من مكونات رخيصة وسهلة الحصول عليها فِيْ المنزل، لها مذاق جميل ولذيذ، كَمْا أنها تتميز بقوام هش ولذيذ يتم تقديمه مع الشاي أو الحَلْيب عند الإفطار أو يمكن تقديمه للضيوف، فهُو رائع ولذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لمتابعينا الكرام كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط باليانسون والهِيْل فِيْ المنزل بخطوات سريعة وسهلة.

مكونات لعمل ملفات تعريف الارتباط باليانسون والهِيْل

تتكون ملفات تعريف الارتباط من مكونات بسيطة للغاية على النحو التالي

3 أكواب دقيق.

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الخبز.

قليل من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

ملعقة صغيرة يانسون مطحون.

ملعقة كبيرة حَلْيب بودرة.

ملعقة صغيرة من الهِيْل المطحون.

2 بيض

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر.

3/4 كوب زيت.

ملعقة كبيرة زبادي.

للوجه

سمسم محمص.

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب.

برعم؛

ملعقة صغيرة من النسكافِيْه.

كيف تستعد

فِيْ خطوات بسيطة تستعد ملفات تعريف الارتباط باليانسون والهِيْل هم كالتالي

فِيْ وعاء عميق، نضيف البيض والفانيليا ورشة ملح، ثم نضيف السكر، ثم نخفق بالخلاط اليدوي، ويتحول لون الخليط إلى اللون الأبيض ويذوب السكر تمامًا. ثم نضيف الزيت ونستمر فِيْ خفق المكونات حتى يختفِيْ الزيت، ثم نضيف الزبادي ونقلب المكونات مرة أخرى حتى تصبح متجانسة. ثم نضيف الحَلْيب المجفف والبيكنج باودر ونخلط المكونات معا، ثم نضيف الشمر واليانسون والهِيْل ونخلط المكونات معا حتى تصبح ناعمة. نضيف الدقيق تدريجياً واستمر فِيْ الخلط حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية فِيْ متناول اليد لا تلتصق.

طريقة صنع العجين