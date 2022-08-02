بسكويت الكاكاو على أصوله بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة ومضمونة وبطعم دايب دوب

تعد ملفات تعريف الارتباط من ألذ الوجبات الخفِيْفة التي يمكن أن نتناولها، وخاصة الأطفال، ويشترى الكثير من الأطفال ملفات تعريف الارتباط فِيْ المتاجر التي تبيعها بأسعار باهظة، بالإضافة إلى بيعها لاحتوائها على مواد حافظة تسبب المرض لدى الكثيرين. الناس والأطفال، لذلك علينا عمل ملفات تعريف الارتباط فِيْ المنزل ذات المذاق اللذيذ واللذيذ، حيث يوجد العديد من أنواع البسكويت المختلفة التي يمكننا تناولها، بما فِيْ ذلك ملفات تعريف الارتباط بالشوكولاتة، وملفات تعريف الارتباط بالكاكاو، وملفات تعريف الارتباط بالفانيليا والعديد من الأنواع الأخرى المختلفة. من بين ألذ أنواع ملفات تعريف الارتباط اللذيذة التي يمكننا صنعها فِيْ المنزل بأبسط طريقة.البيض والحَلْيب والسمن والدقيق والسكر، لهذا السبب يتعين علينا صنع هذه البسكويت فِيْ المنزل وعلينا الاهتمام بصحتنا وتوفِيْر النفقات .
مكونات وصفة كعكة الكاكاو
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب ونصف دقيق.
- كوب دهن.
- كوب حَلْيب سائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكينغ باودر.
- ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.
- كوب سكر.
وصفة كعكة الكاكاو
- شغل الخلاط الكهربائي، ضعي ثلاث بيضات، أضيفِيْ كوب حَلْيب سائل، أضيفِيْ كوب من السمن، أضيفِيْ كوب وربع سكر فقط، شغل الخلاط الكهربائي واخلطي هذه المكونات جيداً.
- بعد تقليب هذه المكونات وعجنها، أضيفِيْ كوبًا ونصفًا من الدقيق، وأضيفِيْ ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو، وأضيفِيْ ثلاث ملاعق كبيرة من البيكينج باودر وملعقتين كبيرتين من الفانيليا، وحركي هذه المكونات واعجنيها حتى تصبح ناعمة تمامًا.
- بعد عجن هذه العجينة بالخلاط الكهربائي، اتركي العجينة ترتاح ثم شكلي عجينة البسكويت بالشكل الذي تريده.
- بعد تشكيلها، ضعيها على الصواني وقلبي الفرن على ارتفاع واتركيها حتى تسخن وعندما تكون ساخنة، ادخلي الصينية حيث يوجد بسكويت الكاكاو واتركيها حتى تنضج وعندما تنضج اخرجيها من الفرن وتركه حتى يبرد وتناوله بأفضل نكهة.