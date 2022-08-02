بسكويت الكاكاو على أصوله بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة ومضمونة وبطعم دايب دوب

تعد ملفات تعريف الارتباط من ألذ الوجبات الخفِيْفة التي يمكن أن نتناولها، وخاصة الأطفال، ويشترى الكثير من الأطفال ملفات تعريف الارتباط فِيْ المتاجر التي تبيعها بأسعار باهظة، بالإضافة إلى بيعها لاحتوائها على مواد حافظة تسبب المرض لدى الكثيرين. الناس والأطفال، لذلك علينا عمل ملفات تعريف الارتباط فِيْ المنزل ذات المذاق اللذيذ واللذيذ، حيث يوجد العديد من أنواع البسكويت المختلفة التي يمكننا تناولها، بما فِيْ ذلك ملفات تعريف الارتباط بالشوكولاتة، وملفات تعريف الارتباط بالكاكاو، وملفات تعريف الارتباط بالفانيليا والعديد من الأنواع الأخرى المختلفة. من بين ألذ أنواع ملفات تعريف الارتباط اللذيذة التي يمكننا صنعها فِيْ المنزل بأبسط طريقة.البيض والحَلْيب والسمن والدقيق والسكر، لهذا السبب يتعين علينا صنع هذه البسكويت فِيْ المنزل وعلينا الاهتمام بصحتنا وتوفِيْر النفقات .

مكونات وصفة كعكة الكاكاو

ثلاث حبات من البيض.

كوب ونصف دقيق.

كوب دهن.

كوب حَلْيب سائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكينغ باودر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

كوب سكر.

وصفة كعكة الكاكاو