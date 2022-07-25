بسكويت جوز الهند ألذ بسكويت بطريقة سهلة وسريعة

بسكويت بجوز الهند من المخبوزات اللذيذة التي يقبلها جميع أفراد الأسرة، والعديد من العائلات على استعداد لعمل ملفات تعريف الارتباط بجميع أنواعها فِيْ المناسبات والأعياد لتقديمها للضيوف، ويحب الأطفال تناولها على الإفطار مع الشاي أو الحَلْيب، وسنقدم لكَمْ عبر موقع ثقافنيطريقة سريعة وسهلة للتحضير بسكويت بجوز الهند طعمها رائع ولا يستغرق أي وقت أو مجهُود، ومكونات ملفات تعريف الارتباط بسيطة وغير مكلفة.
مكونات كوكيز جوز الهند
نقدم المكونات التالية لعمل ملفات تعريف الارتباط بجوز الهند باستخدام المكونات الدقيقة التي تضفِيْ نكهة رائعة على ملفات تعريف الارتباط
- 2 كوب دقيق ناعم.
- 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.
- نصف كوب سمن أو زبدة.
- نصف كوب سكر بودرة.
- بيضة فِيْ درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
لتزيين
- نصف كوب جوز هند.
- 2 ملاعق كبيرة من السكر.
كيف تستعد
لعمل البسكويت بنجاح يرجى اتباع خطوات طريقة التحضير التالية للحصول على بسكويت مقرمش ذو مذاق مميز
- نخفق نصف كوب من السكر البودرة مع نصف كوب من السمن بمضرب يدوي حتى يتحول الخليط إلى اللون الأبيض.
- ثم أضيفِيْ بيضة بدرجة حرارة الغرفة وملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
- قلبي المكونات جيدًا، ثم أضيفِيْ ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم، مع إضافة كوبين من الدقيق تدريجيًا.
- ثم نعجن المكونات معًا حتى نحصل على عجينة ناعمة لا تتشقق أثناء التشكيل.
- ثم نضع نصف كوب من جوز الهند وملعقتين كبيرتين من السكر فِيْ طبق.
- شكلي العجين إلى كرات، ثم ضعي الكرات فِيْ طبق جوز الهند والسكر.
- اضغط برفق على كرة العجين حتى يلتصق جوز الهند والسكر معًا ويشكلان شكلًا دائريًا.
- نضع كرات العجين على صينية مدهُونة بالزيت مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية حتى لا تلتصق ببعضها البعض أثناء الطهِيْ.
- نضع الصينية فِيْ الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية على الرف الأوسط حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي فِيْ الأسفل.
- ثم نطفئ الحرارة من الأسفل ونشغل الشواية حتى تأخذ ملفات تعريف الارتباط لونًا ذهبيًا فِيْ الأعلى.
- أخرجي البسكويت من الفرن واتركيها تبرد تمامًا قبل التقديم.