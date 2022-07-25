بسكويت جوز الهند ألذ بسكويت بطريقة سهلة وسريعة

بسكويت بجوز الهند من المخبوزات اللذيذة التي يقبلها جميع أفراد الأسرة، والعديد من العائلات على استعداد لعمل ملفات تعريف الارتباط بجميع أنواعها فِيْ المناسبات والأعياد لتقديمها للضيوف، ويحب الأطفال تناولها على الإفطار مع الشاي أو الحَلْيب، وسنقدم لكَمْ عبر موقع ثقافنيطريقة سريعة وسهلة للتحضير بسكويت بجوز الهند طعمها رائع ولا يستغرق أي وقت أو مجهُود، ومكونات ملفات تعريف الارتباط بسيطة وغير مكلفة.

مكونات كوكيز جوز الهند

نقدم المكونات التالية لعمل ملفات تعريف الارتباط بجوز الهند باستخدام المكونات الدقيقة التي تضفِيْ نكهة رائعة على ملفات تعريف الارتباط

2 كوب دقيق ناعم.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

نصف كوب سمن أو زبدة.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة فِيْ درجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

ملعقة صغيرة فانيليا.

لتزيين

نصف كوب جوز هند.

2 ملاعق كبيرة من السكر.

كيف تستعد



لعمل البسكويت بنجاح يرجى اتباع خطوات طريقة التحضير التالية للحصول على بسكويت مقرمش ذو مذاق مميز